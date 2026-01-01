Моментът на задържането на Асен Симеонов - мъжът, за когото се смята, че е отвлякъл 11-годишната Наталия от Варна, бе заснет на видео. На кадрите се вижда как полицейски служители му нареждат да легне на земята, а той изпълнява разпорежданията без съпротива.

На видеозапис, с който NOVA разполага, се вижда как полицейски служители в цивилни дрехи разпознават Симеонов и насочват фенер към лицето му. След това му нареждат да легне на земята. Мъжът изпълнява полицейските разпореждания и е задържан, без да оказва съпротива.

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Припомняме, че след повече от три седмици издирване случаят с 11-годишната Наталия, който разтърси страната, приключи с щастлива развръзка.

В първите часове на 23 юли вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи в профила си във Facebook, че Наталия е открита и вече е при близките си, както и че има задържан.

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"Момичето е в добро състояние. Към момента нямаме основания да смятаме, че той физически ѝ е посегнал", съобщи комисар Георги Гендов.

"Не съм отвличал Наталия", това заяви Асен Симеонов, след като беше конвоиран със засилена полицейска охрана от Шумен до Четвърто РПУ – Варна.

Повдигат 4 обвинения на Асен Симеонов, едно от тях е за отвличане при условията на опасен рецидив, съобщи на брифинг Радослав Лазаров от Окръжна прокуратура - Варна.