Огромният петролен разлив от заседналия санкциониран танкер „Карълайн Безенги“ е достигнал и до континенталната част на Оман, съобщи днес агенцията на ООН за корабоплаването, цитирана от Ройтерс.

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„Петролът се движи по море на североизток от остров Киблия (Оман), като има данни, че част от него достига сушата. Предприети са действия за ограничаване на последиците от разлива“, заяви говорител на Международната морска организация (ММО).

По-рано беше съобщено от правителството на страната, че петролното петно край природен резерват в Оман обхваща площ от почти 400 квадратни метра.

Танкерът, който е превозвал около 800 000 барела руски петрол за Азия, заседна край бреговете на Оман на 30 юни и се намира на около 22 морски мили (над 40 километра) от рибарското селище Шарбитат, заяви говорителят на ММО.

„Петрол изтича от плавателния съд от известно време. Сезонният мусон затруднява достъпа до танкера и забавя операциите по изваждането му“, каза той и добави, че организацията следи разлива отблизо.

Европейският съюз и Великобритания наложиха санкции на „Карълайн Безенги” за „участието му в транспорта” на горива от Русия.