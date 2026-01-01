Директорът на телевизионната станция „Алсат-М“ в Северна Македония Лирим Хайредини е намерен мъртъв тази сутрин в близост до търговски център „Мавровка“ в Скопие. По тялото му са установени наранявания, предаде БГНЕС.

Мястото е обезопасено от полицията, а по случая е уведомен прокурор.

„Днес (13.08.2026 г.) около 09:25 ч. в Службата за обществено разузнаване Скопие е съобщено, че пред сграда на бул. „Кръсте Мисирков“ в Скопие има лице с констатирани наранявания. На място са отишли полицаи от полицейското управление Бит Пазар и е установено, че лицето е Л.Х. (38) от Скопие, който е починал от нараняванията си, а лекар от Спешната медицинска помощ е потвърдил смъртта му. Уведомен е прокурорът и се извършва оглед на местопроизшествието“, съобщиха от МВР.

Към момента не се съобщава как са получени нараняванията и какви са обстоятелствата около смъртта на 38-годишния мъж.

Лирим Хайредини е бил оперативен директор на националната телевизионна станция „Алсат“ повече от 16 години.