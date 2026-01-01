При проучването на югозападната крепостна стена на Русокастро е открита ценна находка - изцяло запазена желязна шпора, съобщиха от Регионалния историческ музей в Бургас.

Това е четвъртото подобно откритие за близо 20 години разкопки на този обект. Шпората е в перфектно физическо състояние. Тя е от типа шпори с колелце, които са разпространени след 12-13 в., за разлика от по-ранните шпори с шипове, които все пак се използват и заедно с шпорите с колелце.

Реставрират крепостта Русокастро

Шпорите са неизменен елемент от снаряжението на конника. Те се появяват още през античността, но получават масово разпространение през средните векове. Шпорите са неизменен атрибут на конния воин и особено на рицарите.

Регионален исторически музей-Бургас

При получаване на рицарско достойнство, на новопосветения в звание рицар се дават и златни/позлатени шпори. На шпорите е кръстена и една от големите битки през средновековието - Битката на златните шпори.

Регионален исторически музей-Бургас

На 11 юли 1302 г. при белгийския град Куртре френската рицарска армия на крал Филип IV Хубави е напълно разбита от фламандското градско опълчение, въоръжено с копия и дълги алебарди. След голямата победа гражданите събират 700 шпори от падналите рицари, от където и името на самата битка.

Уникална находка: Скелет в питос разкрива зловеща история от Деултум (СНИМКИ)

Шпората от Русокастро е важен индикатор за присъствието на военни конници в средновековния град. Изглежда тя е във връзка с другите открити елементи на въоръжение в предходните дни - 18 върхове на стрели, някои от които арбалетни, и с подвити върхове - знак, че са участвали в битка.

Регионален исторически музей-Бургас

Разкопките в средновековния град Русокастро са финансирани от Министерски съвет на Република България и от Община Камено, и се изпълняват от Регионален исторически музей.

Обектът е приоритетен, за нуждите на националния културен туризъм