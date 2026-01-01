Победителката в „Евровизия 2026“ DARA ще се срещне с феновете си по време на плажно парти в курортния комплекс „Албена“ на 16 август.

Събитието ще се проведе в плажния бар „Ганвие“ на брега на морето, съобщи диджей Теди Джорджо, който също ще бъде част от партито.

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Дара спечели 70-ото издание на „Евровизия“ във Виена с песента Bangaranga през май. Тя донесе на България първата победа в историята на конкурса с 516 точки, като оглави както вота на международните журита, така и този на публиката.

Програмата в „Ганвие“ ще започне в 14:00 часа с диджей сет на Тео. В 15:30 часа ще се включи диджей Теди Джорджо, а в 20:30 часа е предвиден негов втори диджей сет.

Концертът на Дара ще започне в 21:30 часа. Певицата ще изпълни свои популярни песни, сред които и Bangaranga, с която спечели „Евровизия 2026“. След изпълнението й, от 22:00 часа, програмата ще продължи с афтърпарти с диджей Тео - Теодор Василев.

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Организаторите препоръчват гостите да пристигнат по-рано, за да се забавляват от самото начало и да заемат места.