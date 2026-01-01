Задържаха шестима души за убийството на 30-годишен мъж в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 13 август, в 23.15 ч. в РУ - Чирпан е получено съобщение от 39-годишен мъж за убито лице в село Черна гора. На местопроизшествието незабавно е изпратен полицейски екип.

Екип на ЦСМП - Бр. Даскалови е констатирал смъртта на 30-годишен мъж, а баща му - 59-годишен мъж е настанен в болница в Стара Загора с различни наранявания, с опасност за живота.

В резултат на проведените от полицейските служители първоначални оперативно-издирвателни мероприятия са установени и задържани за срок до 24 часа лицата, съпричастни към извършеното деяние - шест мъже на 44, 22, 20, 34, 30 и 41 години.

В хода на работата на полицейските служители е установено, че задържаните лица са отишли до дома на починалия в селото, влезли са в двора на дома му и са се сбили.

Извършен е оглед на местопроизшествието и са иззети веществени доказателства. Започнато е разследване под надзора на Окръжна прокуратура- Стара Загора.