Мястото е осеяно с дървета и клони, паднали на земята. Пусто е, няма жива душа. A пронизителният шум от моторни резачки и багери се смесва с песента на птиците.

Парк „Баждар“ никак не изглежда като място, където някой би отишъл на разходка. А неговата емблема - старата пързалка Слончето - е затънала в камъни и прах. Личи си, че от години е неподдържана и неизползвана. Каменните алеи около нея и в целия парк са изпочупени.

Максим Крумов, Калина Влайкова

Трудно някой би повярвал, че тази затънтена гора някога е била пълна с живот и любимо място на всички габровци. „Баждар“ е най-големият парк в Габрово. Разположен е на 170 декара, съвсем близо до центъра на града. Но въпреки това от десетилетия пустее и обраства с дива растителност. Заради своята гъста и разнообразна зеленина обаче и до днес е наричан „белите дробове на Габрово“.

Със Слончето са израснали поколения габровци. Днес никое дете не може да се спусне по старата пързалка, защото металният ѝ улей липсва - вандали го задигнали още преди години. Но пък от едната му страна изписали Thug Life („Гангстерски живот“).

Максим Крумов, Калина Влайкова

Целият този западнал пейзаж скоро ще се промени изцяло. Поне това е амбицията на Община Габрово, която предвижда тотално обновяване на парка за първи път от създаването му в средата на миналия век.

Габровци ще могат да влязат в обновения парк още през пролетта на 2027 г., обещава инженер Атанас Милчев, който ръководи дейностите по ремонта. Планът предвижда в огромното зелено пространство да има три велосипедни зони, включително и за екстремни колоездачи.

А то ще остане непокътнато, само по-хубаво, почистено и реновирано, и ще може да се използва от гражданите, гарантира главният архитект на Габрово Люция Декова, която също се срещна със sCOOL Media.

Планът за възстановяването предвижда още места за отдих, спортни зони, детски площадки. Общата стойност на проекта е близо 5 млн. лв. или 2,5 млн. евро. Той вече върви с пълна пара - геодезисти измерват денивелацията, багери заравняват терените, работници почистват мястото от отпадъци, премахват изпочупените плочи на алеите.

Голямата цел е мястото отново да стане привлекателно и габровци да се върнат обратно там. sCOOL Media разговаря с много от местните жители. Всички до един споделиха, че очакват обновения парк с желание и нетърпение. Но и с тревога.

Слончето Габрово парк

Какви са притесненията?

Разказва ги Надя Колева от Сдружение „Граждански контрол Габрово“. Нейните опасения са насочени главно към изсичането на дървета в гъстата гора на парка. През есента на миналата година тя получила сигнал от живущи наблизо, че сечта е масова и засяга не само „болни и стари дървета“, както твърди общината, а и напълно здрави.

Жена, която живее наблизо, сподели точно такива наблюдения. „Някакви резачки, а уж е забранено да се реже. Миналата седмица непрекъснато бучаха. Аз бях под Слончето и се чудех какво е това нещо - в центъра да унищожават дървета!“

На място също се виждат много отсечени дървета.

От общината обаче са категорични - на здрави дървета не се посяга. Ставало въпрос за 88 болни и проядени от корояди, които задължително трябва да се премахнат, както и за над 200, които паднали от само себе си през годините.

"Проверка, която Надя Колева инициирала, също не открила нарушения", казва ръководителката на строителния надзор Мария Стоева. Дори в проекта се предвиждало да бъдат засадени нови 215 широколистни и иглолистни дървета.

Въпреки това притесненията на Сдружение „Граждански контрол Габрово“ и много местни граждани остават, защото според тях контролът е бил проформа. „Проверката им е приключила само за един ден. Хората са в потрес от случващото се в парка“, сподели Надя Колева.

Всъщност много хора, с които sCOOL Media разговаря по улиците на Габрово, дори не знаят какво се случва в парка. Но ясно си спомнят миналото на емблематичното Слонче и мястото около него, където е преминало детството им.

„Беше прекрасно навремето“, „Всички си играехме там преди 30 години“, „Децата си отгледах на Слончето“, бяха само част от коментарите им.

И още - място за първи любовни срещи и първи пакости. Първото игрище за федербал в града. Първи рани от детски геройства, игри и безброй спомени.

„Направо настръхвам сега, като се сетя“, връща се в спомените си Даниела, която срещаме в центъра на града.

„Надявам се да го направят отново място, което децата обичат и посещават. Но да го направят, както трябва“, заръчва 76-годишният Стоян Стоянов, който също е израснал в „Баждар“.

„Децата много обичаха да ходят там и сами ходеха да си играят. Сега да те е страх да излезеш“, скептична е обаче негова съгражданка.

Официално парк „Баждар“ не се води опасно място и там не се случват сериозни криминални инциденти. Но има случаи на вандализъм (като драсканиците по Слончето) и сбирки на наркозависими. Няма осветление, затова хората логично го избягват в късните часове.

Максим Крумов, Калина Влайкова

Габровчанката не споделя оптимизма на Стоян и има критики към общината. „Те са започнали много обекти и всичко е донякъде стигнало. Почнат, усвояват парите и дотам. Не знам какво ще стане с това Слонче“, вдига рамене тя.

Но всички все пак се надяват да стане нещо хубаво. Защото, както казва Даниела: „Има нужда от Слончето“.

Жасмина и Максим са ученици, които в екип създадоха този материал в рамките на тазгодишното издание на летния лагер по журналистика, организиран от sCOOL Media - националната платформа за ученическа журналистика на АЕЖ-България. Лагерът се проведе от 1 до 8 юли в Габрово.