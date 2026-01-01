Швейцарците гласуват днес на референдум дали неутралитетът на страната да бъде по-строго определен в конституцията, като предложението би ограничило възможностите на Берн да налага икономически санкции и да си сътрудничи с НАТО, предаде Ройтерс.

Швейцарският неутралитет е международно признат от 1815 г., но начинът, по който правителството го прилага, не е подробно регламентиран. Дясната Швейцарска народна партия (ШНП), която подкрепя инициативата, твърди, че традиционният неутралитет е бил отслабен, след като Берн наложи санкции на Русия заради войната в Украйна.

Предложението предвижда в конституцията да бъде записано, че Швейцария не може да членува или да си сътрудничи с военен или отбранителен съюз, освен ако не бъде нападната. Страната също така няма да може да се присъединява към санкции, освен ако те не са одобрени от ООН.

"Швейцария не е водила война от 200 години, защото е постоянно въоръжена и неутрална", заяви Кристоф Блохер, поддръжник на ШНП. Според него през последните години принципът на неутралитет се спазва все по-слабо, а заради санкциите Москва вече възприема Швейцария като страна в конфликта.

Повечето политически партии и швейцарското правителство се противопоставят на предложението. Външният министър Игнацио Касис предупреди, че приемането му би навредило на националната сигурност и би попречило на Швейцария да участва в съвместни обучения с НАТО.

Проучванията на общественото мнение сочат значителна преднина за противниците на инициативата. Според едно от последните допитвания 68% възнамеряват да гласуват против, а 31% я подкрепят.

"Швейцарските избиратели държат на неутралитета, но одобряват начина, по който правителството го прилага в момента", коментира Фабио Васерфален, професор по европейска политика в Берн. По думите му мнозинството подкрепя и санкциите срещу Русия заради войната в Украйна и не желае тази политика да бъде променяна.