Принудителното извеждане на 87-годишна жена от апартамента ѝ в Мадрид, където е живяла над 70 години, предизвика вълна от обществено недоволство. Случаят се превърна в символ на задълбочаващата се жилищна криза в Испания и доведе до мащабни протести в цялата страна.

В сряда 87-годишната Мария дел Кармен Абаскал, която е в инвалидна количка, беше принудително изведена от дома си в мадридския квартал „Ретиро“ на носилка, съобщи NBC News. Последвалите протести кулминираха в събота с мащабна демонстрация в столицата, в която според властите са участвали около 25 000 души, докато организаторите твърдят, че броят им е бил около 300 000, предаде БТА.

Проблемите за Абаскал започват през 2018 г., когато сградата, в която живее под наем от 1956 г., е придобита от инвестиционния фонд „Урбагестион“. Според Съюза на наемателите в Мадрид фондът е поискал рязко увеличение на месечния ѝ наем от 500 евро на 2650 евро. Впоследствие сумата е била намалена до 1650 евро, но все още е била непосилна за пенсионерката.

Адвокатът на Абаскал, Беатрис Дуро, определи използваната при извеждането сила като „напълно непропорционална и ненужна“ и разкритикува неотстъпчивостта на собствениците. По нейни думи, анонимен дарител дори е предложил да покрие плащанията за наем, но фондът е отказал да подпише нов договор.

Случаят предизвика остра политическа реакция. Испанският премиер Педро Санчес определи извеждането като „социална трагедия, която не можем да приемем“. Той обвини консервативното регионално правителство в Мадрид, че преследва луксозни имоти, докато игнорира търсенето на социални жилища.

Анализатори посочват, че туризмът и ръстът на населението в градовете са оказали допълнителен натиск върху ограниченото предлагане на жилища. Според данни на испанската централна банка „Банко де Еспаня“ през миналата година в страната е имало недостиг от около 550 000 жилища.

Във видеопослание, записано от болничното ѝ легло и разпространено от Съюза на наемателите, Абаскал призова испанците да се включат в протестите. „Не успях да защитя дома си, но се борих, за да могат другите да се научат да се борят за това, което е тяхно“, заяви тя.