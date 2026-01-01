Нидерландия за първи път е регистрирала случай на прекратяване на живота на дете под 12 години по медицински причини, съобщи специалната нидерландска комисия, която разглежда случаите на прекратяване на живота на новородени и деца.

Става дума за дете на почти две години, родено преждевременно в 26-ата гестационна седмица. Впоследствие то е получило тежки мозъчни увреждания, довели до тежка церебрална парализа, зрително увреждане и значително изоставане в развитието.

Детето е страдало и от тежки епилептични пристъпи, които трудно са се повлиявали от медикаментозно лечение. Пристъпите са били придружени от силен дискомфорт, плач, затруднено дишане и други тежки симптоми

Професорът по детски палиативни грижи в Медицинския университетски център в Гронинген (UMCG) Едуард Верхаген заяви пред RTL Nieuws, че решението на комисията по случая ще даде насоки на лекарите и родителите при бъдещи подобни ситуации.

„Добре е, че комисията стигна до толкова добре обмислено решение. Много лекари и родители ще могат да се възползват от него в бъдеще“, коментира Верхаген.

По думите му прекратяването на живота на тежко болно дете винаги е изключително трудно решение за лекаря – както от медицинска, така и от емоционална гледна точка.

„Не сте обучени за това и има огромна граница, която трябва да прекрачите. Понякога обаче стигате до момент, в който страданието е толкова тежко, а няма друг разумен начин да бъде прекратено“, обяснява той.

Верхаген подчертава, че в подобни случаи лекарите се нуждаят от подкрепата на колегите си, както и от независима комисия, която да оцени дали са били спазени всички изисквания.

Според лекаря и родителите състоянието на детето не се е подобрявало въпреки различните медицински и немедицински интервенции. Той е преценил, че страданието е тежко, постоянно и без перспектива за подобрение и че не съществува разумна алтернатива за неговото облекчаване.

Случаят е бил обсъден с други лекари, включително с независим специалист, който също е стигнал до заключението, че страданието не може да бъде премахнато или съществено намалено по друг начин.

Нидерландската комисия за контрол на случаите на прекратяване на живота е проверила действията на лекаря и е заключила, че той е спазил изискванията за необходимата медицинска грижа.

В Нидерландия прекратяването на живота на деца на възраст между 1 и 12 години е допустимо само при изключително строги условия. Детето трябва да страда непоносимо и без перспектива за подобрение, да няма разумна алтернатива за облекчаване на страданието, а решението трябва да бъде взето от лекар в консултация с родителите. Случаят подлежи и на последваща проверка от специализирана комисия.

Детето е починало в края на 2025 г., а решението на комисията за случая е публикувано през септември 2026 г. Той е първият известен случай в Нидерландия на прекратяване на живота на дете под 12 години по тази процедура.

Нидерландското правителство уточнява, че при деца от 1 до 12 години процедурата се прилага само когато става дума за терминално заболяване и детето изпитва непоносимо страдание без перспектива за подобрени