Над 35 500 заявления за гласуване извън страната са подадени от български граждани. Данните са на Централната избирателна комисия (ЦИК) във връзка с предстоящите избори.

Днес до 24:00 часа българско време е срокът, в който българските граждани извън страната могат да подадат онлайн заявление за гласуване.

Говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова обяви, че към момента организацията на изборите протича нормално и в активно сътрудничество с органите, ангажирани с подготовката им. „За подготовката на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, които ще се проведат на 25 октомври 2026 година, към момента организацията протича спокойно и нормално и в съответствие със сроковете на хронограмата. В активно сътрудничество сме с институциите, органите, които са пряко ангажирани с организационно-техническата подготовка на изборите, включително, както знаете, днес имаше работна среща между ръководствата на Централната избирателна комисия, на прокуратурата на Република България, на Министерството на вътрешните работи, на Държавната агенция „Национална сигурност“, като фокусът на срещата беше координация на институциите за гарантиране на законосъобразен, спокоен и прозрачен изборен процес и противодействие на възможните нарушения, свързани с изборното законодателство“, каза тя.

По отношение на секциите извън страната говорителят посочи, че предстои Министерството на външните работи да извърши преглед на подадените заявления. В държавите, в които има над 40 подадени заявления, ще бъде организирана избирателна секция.

„След съгласуване и изпращане от тях към нас информацията, ние ще утвърдим този списък с държави. За момента, пак казвам, са 71, но може и да има държава, в която пък да няма 40 подадени заявления. Затова е важно и затова ние вече втора седмица апелираме към нашите сънародници извън страната да подават такива заявления, за да може да се организира секция“, каза тя.

Цветкова посочи, че на 27 септември е изтекъл срокът за проверка на кандидатите за президент и вицепрезидент.

Финално в бюлетината ще има 27 лица, издигнати от 27 инициативни комитета и седем партии.

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

В България ще има 11 600 избирателни секции.

В 9311 секции, в които има повече от 300 избиратели, ще има машинно гласуване. В останалите секции, в които избирателите са под 300, ще се гласува с хартиени бюлетини.

Предстои да бъдат определени и секциите за подвижно гласуване и тези в лечебни заведения, така че посоченият брой секции не е окончателен.

ЦИК вече е одобрила техническите характеристики на хартиените бюлетини и защитите на специализираната хартия за машинно гласуване. Днес предстои да бъде разгледана и обществената поръчка за изработка и доставка на хартиените бюлетини и ролките за специализираните устройства.

Поръчката е разделена на две обособени позиции – за ролки от специализираната хартия за машинно гласуване и за хартиените бюлетини за изборите на 25 октомври. Предвидени са и допълнителни количества, които евентуално да бъдат използвани при провеждането на втори тур.

ЦИК ще отправи покана до Печатницата на БНБ за провеждане на преговори и консултации за сключване на договор.

Подготовката на софтуера за машините е в ход.

За наблюдатели са се регистрирали две български и три международни организации.

ЦИК ще публикува и актуална информация за средствата, изразходвани по медийните пакети.

„Това, което също ще актуализираме във всеки вторник, е регистърът на средствата, които са изразходвани по медийните пакети. На главната страница на сайта на Централната избирателна комисия, в секция „Избори за президент и вицепрезидент“, най-отдолу има секция „Медийни пакети“. Там може да видите към днешна дата изразходваните средства и участията на кандидатите за президент и вицепрезидент, които имат право да получат медийни пакети“, обясни тя.

По думите ѝ целта е да се гарантират прозрачността и публичността при разходването на публичните средства.

„Всеки вторник ще виждате актуализираната таблица, а нашите сътрудници в администрацията актуализират на ежедневна основа, но тъй като е доста голям обем от информация, във вторник ще бъде актуализирано и публично и ще бъде достъпно за всеки, който се интересува“, посочи говорителят на ЦИК.

В момента има 200 машини, до които техниците на ЦИК вече имат достъп. Очаква се качването на демо версията на софтуера.

„Предполагам, че в началото на другата седмица ще имаме първите срещи по отношение на информационната кампания“, заяви говорителят на ЦИК.

Машините ще бъдат разпределени в страната съвместно с областните администрации и районните избирателни комисии, като разпределението ще бъде съобразено с големината на областите.

„От следващата седмица по места също ще поискаме от районните избирателни комисии да обявят на техните сайтове кога, къде, в кой ден и в кой час се намират машините за гласуване, така че всеки, който желае, да може да отиде“, обясни тя.

ЦИК предвижда и информация в социалните мрежи за местата, на които избирателите ще могат да се запознаят с машинното гласуване.

БГНЕС

По въпроса за секциите, в които ще има по две машини, предстои анализ на ЦИК. На предишни избори, когато се е гласувало само машинно, такива машини са били поставяни в около 2000 секции.

„Предполагаме, че ще стъпим на базата на този анализ, все пак ще гледаме активността и броя гласували избиратели. Така че на следващ етап ще ви информираме за броя на секциите и ориентировъчно местата, в които ще има по две машини, но работим в тази посока, за да улесним процеса в по-големите секции“, посочи говорителят на ЦИК.

ЦИК разполага с изборната книга и образеца на бюлетината. Очаква се в рамките на тази седмица да бъдат уточнени и останалите детайли с кандидатите.

„В рамките на тази седмица ще имаме и с кандидатите, и с всичко останало, т.е. съвсем в срок сме, не се забавяме“, заяви говорителят на ЦИК.

По отношение на одита на машините той ще започне след 15 октомври, след като приключат профилактиката, диагностиката и ремонтите там, където са необходими.

„Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, заедно с Българския институт по метрология и Института по стандартизация, ще извършат това одитиране на машините и инсталирането и проверката на този хешкод“, обясни тя.

По думите ѝ ЦИК има уверението на министъра, че процесът ще се проведе съвместно с комисията и резултатите ще бъдат представени публично.

„Имаме уверението и на министъра, че това ще стане съвместно с Централната избирателна комисия, за да обявим на публично събитие, за което и вие ще бъдете информирани“, каза тя.

По думите на говорителя на ЦИК общата стойност по договора за подготовката на машините включва различни дейности, сред които ремонт, логистика и транспорт.

„Точните суми не са пред мен, но 9,4 милиона е изцяло подготовката на машините за настоящия вот. 1,8 милиона е ремонтът, който до момента не е извършен от 2021 година. 1,2 милиона евро е логистиката, сътрудниците в изборния ден на „Сиела“ и всичко останало. Така че и транспортът от склада към секцията и обратно към склада. Така че това е подписаният договор съгласно наше решение“, заяви тя.

От днес започва физическата диагностика и профилактика на машините.

„Както знаете, складът е със специализиран достъп и следваше да се вземат решения, да се проверят лицата, които могат да влизат, които са подадени, така че от днес вече имаме това разрешение“, обясни говорителят на ЦИК.