Народният представител от ДПС Атидже Алиева-Вели внесе становище срещу предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с домашната ракия. Това се случва след обществения отзвук около предложенията и опасенията за санкции при притежание на домашен алкохол, произведен от друго лице.

От ДПС вече изразиха позиция срещу предложенията с аргумента, че те биха засегнали дългогодишна българска традиция – производството и споделянето на домашна ракия.

Алиева-Вели съобщи, че след разразилия се спор с нея са се свързали множество граждани, които са изразили недоволство от предложените мерки.

„Темата с предложените глоби за домашната ракия възмути толкова българи. Вчера с мен се свързаха много хора, които казаха едно: Това е прекалено“, заяви депутатът.

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По думите ѝ на фона на високите цени на горивата, стоките и услугите хората очакват от управляващите решения на други проблеми.

„Поставиха и въпроса, след като управляващите не решават истинските проблеми, коя ще е следващата забрана и глоба - може би за киселото зеле“, допълни Алиева-Вели.

Като член на парламентарната Комисия по бюджет и финанси тя е изпратила становище в рамките на общественото обсъждане на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, с което настоява спорните предложения да отпаднат.

Според Алиева-Вели, ако целта на промените е ограничаването на незаконната търговия с домашен алкохол, контролът трябва да бъде насочен именно към нея, а не към хората, които произвеждат или споделят домашна ракия за лична употреба.

„Ако проблемът е незаконната търговия – контролът да е върху търговията. Ако има нарушители - санкциите да са за тях. Не може под един знаменател да се поставят контрабандистът и човекът, който споделя домашна ракия с приятел или роднина“, категорична е тя.