Асен Василев, Божидар Божанов и Кирил Петков критикуваха предложени промени в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с държането на домашна ракия. Според тях текстовете предвиждат санкция от 1000 евро за съхраняване на чужда домашно произведена ракия.

Предлага се да бъде забранено държането на домашна ракия, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, от хора, които не са посочени като получатели в акцизния данъчен документ или не са членове на семейството на получателя.

Това е записано в предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове. В § 38 от законопроекта е предвидено изменение на чл. 100, според което ракията не може да бъде държана от лице, различно от получателя по издадения акцизен данъчен документ или от член на неговото семейство. Измененията са достъпни тук.

Лидерът на „Продължаваме промяната” Асен Василев коментира темата във Facebook, като заяви, че "ако не изпие подарена му бутилка домашна ракия преди приемането на бюджета за 2027 г., може да бъде глобен".

„Бутилката до оцета в хладилника ми не е минерална вода, а домашна ракия. Подарък. Ако не я изпием с приятели преди приемането на бюджет 2027, ще ме глобят 1000 евро“, написа Василев.

По думите му промените са част от предложенията на кабинета, а той ги определи като поредна мярка, която засяга гражданите.

Същия въпрос постави и съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов. Той посочи, че е проверил проекта за изменения в Закона за акцизите и данъчните складове, след като първоначално е сметнал информацията за шега или фалшива новина.

„Да, и аз помислих, че е шега или фалшива новина, но не - проверих проекта на изменения в Закона за акцизите и данъчните складове“, написа Божанов.

Според него предложението би означавало да не може приятел или съсед да подари домашна ракия, без това да създава риск от санкция.

Божанов постави и въпроса как би се прилагала подобна мярка на практика. Той даде пример с проверка от митнически служител в дома на гражданин, при която ще трябва да се установява кой е произвел ракията.

По думите му в мотивите и оценката на въздействието към законопроекта няма дори приблизителна прогноза за приходите, които мярката би донесла в бюджета.

Критика отправи и Кирил Петков. Той определи предложението като „поредната грешка на правителството“, която според него вероятно ще трябва да бъде коригирана.

„Робин Худ, ама на обратно?! Тази глупост с такса от 1000 евро за шише ракия звучи като поредната грешка на правителството, която вероятно ще се наложи бързо да поправят“, написа Петков.

Той свърза темата и с политиката към „Лукойл“, като направи паралел между предлаганите санкции за домашната ракия и цените на вносния петрол.

И тримата коментират предложението във Facebook, като отправят политически критики към управляващите заради предвидените ограничения и санкции.