Спипаха голямо количество марихуана на „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“.

Агенция „Митници“

На 24 септември на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът - турски гражданин, декларирал че превозва авточасти и стоманени изделия от Чехия за Турция.

Откриха марихуана за 45 000 евро в пакети, увити около кръста на пътник на „Капитан Андреево“ (СНИМКИ)

След анализ на риска превозното средство е селектирано за митническа проверка, включително с рентген, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение.

Агенция „Митници“

Открити са чанти, пълни с 53 прозрачни пресовани полиетиленови пакета с марихуана. Те са с общо бруто тегло 57.040 кг, възлизаща на стойност 466 625 евро по цени за нуждите на съдебната система.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.