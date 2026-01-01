Британската полиция съобщи, че е арестувала петима мъже по подозрение в подготовка на терористичен акт в близост до база на Кралските военновъздушни сили, използвана от американски бомбардировачи, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Помощник-началникът на полицията заяви, че около 00:45 ч. местно време (02:45 часа българско време) е получен сигнал за три подозрителни превозни средства в близост до базата "Феърфорд". Той посочи, че мъжете са задържани и че полицията работи съвместно със звената за борба с тероризма. Той добави, че като предпазна мярка са били евакуирани 85 домакинства от близкото селище Уелфорд.

По-рано бе съобщено, че британската служба за борба с тероризма поема разследването на случая.

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Петимата мъже са били арестувани по подозрение в подготовка на терористичен акт, както и по подозрение в извършване на нарушения на Закона за взривните вещества, посочи полицията, цитирана от Ройтерс.

Кадри от въздуха, излъчени по "Скай нюз", показаха робот за обезвреждане на бомби, движещ се между три бели камиона. Задните врати на два от автомобилите бяха отворени, а наоколо се виждаха разпръснати големи черни предмети.

От полицията заявиха, че ситуацията изглежда овладяна, но не потвърдиха връзка между арестите и базата, въпреки че близостта до военновъздушната база "Феърфорд" породи предположения за такава. "Работим по установяване на пълния характер на този инцидент", заявиха служители на реда.

Базата "Феърфорд" беше използвана от американските сили по време на войната с Иран. След началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, британското правителство разреши на американските военни да използват базата във "Феърфорд" за нанасяне на удари по ирански ракетни установки.

"Петстотин и първо крило за бойна поддръжка и останалите ни крила, базирани в Обединеното кралство, остават бдителни и ще предприемат подходящи действия, за да гарантират безопасността и сигурността на американските военнослужещи, цивилните служители и техните семейства", заяви говорител на Военновъздушните сили на САЩ.

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"Ние непрекъснато оценяваме различни фактори, които определят какви мерки въвеждаме или променяме, за да защитим нашите обекти, хората си и техните семейства", добави говорителят.

Арестите се извършват на фона на повишено напрежение около заплахите за Великобритания от страна на враждебни държави, включително Русия и Иран, за които се твърди, че извършват враждебни действия на британска територия чрез подставени лица.

През март британски представители съобщиха, че броят на случаите, засягащи националната сигурност и свързани с дейност на враждебни държави, включително Иран, е нараснал с 50% през шестте месеца до декември 2025 г.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг благодари на екипите за бързо реагиране и специализираните звена, отзовали се на инцидента. "Можем да бъдем спокойни, че ситуацията се овладява", заяви той.

От канцеларията на министър-председателя Анди Бърнам съобщиха, че той получава актуална информация за обстановката.