Мъж на 37 години е арестуван по подозрения в подготовка на терористични актове от британската полиция за противодействие на тероризма, която разследва поредица от атаки срещу еврейски обекти в Лондон, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Той е бил задържан вчера в жилище близо до град Барнстъпъл в Югозападна Англия, уточни полицията.

Общо 26 души бяха арестувани от края на март във връзка с поредица атаки срещу еврейски обекти. Атаките включват палежи на линейки на еврейската общност в Голдърс Грийн, Северозападен Лондон, палеж на синагога и бивша еврейска благотворителна организация, както и прелитане на дрон близо до израелското посолство.

Като част от разследването си полицията за противодействие на тероризма проверява възможността за евентуално иранско участие в случаите.

Миналата седмица лондонската полиция заяви, че на прицел са били взети и обекти, свързани с лица, които се противопоставят на иранския режим.

Миналата седмица 17-годишен младеж се призна за виновен в съд в Уестминстър за палеж при атака срещу синагогата „Кентън Юнайтед“ в Хароу, при който не е бил застрашен човешки живот.