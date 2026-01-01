Мъж на 37 години е арестуван по подозрения в подготовка на терористични актове от британската полиция за противодействие на тероризма, която разследва поредица от атаки срещу еврейски обекти в Лондон, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.
Той е бил задържан вчера в жилище близо до град Барнстъпъл в Югозападна Англия, уточни полицията.
Общо 26 души бяха арестувани от края на март във връзка с поредица атаки срещу еврейски обекти. Атаките включват палежи на линейки на еврейската общност в Голдърс Грийн, Северозападен Лондон, палеж на синагога и бивша еврейска благотворителна организация, както и прелитане на дрон близо до израелското посолство.
Като част от разследването си полицията за противодействие на тероризма проверява възможността за евентуално иранско участие в случаите.
Миналата седмица лондонската полиция заяви, че на прицел са били взети и обекти, свързани с лица, които се противопоставят на иранския режим.
Миналата седмица 17-годишен младеж се призна за виновен в съд в Уестминстър за палеж при атака срещу синагогата „Кентън Юнайтед“ в Хароу, при който не е бил застрашен човешки живот.