Британската полиция съобщи, че е арестувала двама мъже във връзка с палеж в Лондон, при които бяха подпалени четири доброволчески линейки управлявани от еврейската организация.

Запалиха четири линейки на еврейската служба за спешна помощ в Лондон (ВИДЕО)

От лондонската полиция уточниха, че задържаните – на 47 и 45 години – са арестувани от антитерористичните служители по подозрение в „палеж с намерение за застрашаване на човешкия живот“.

Четири линейки на еврейската доброволческа служба за спешна помощ „Хацала" бяха запалени рано в понеделник в квартал Голдърс Грийн в Лондон. Лондонската столична полиция заяви, че разследва инцидента като антисемитско престъпление от омраза.

Лондонската противопожарна служба информира, че около 40 огнеборци са били изпратени на мястото на пожарите и че са експлодирали много бутилки в линейките. Щетите са изпочупени прозорци на околни жилищни сгради.