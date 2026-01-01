Британската полиция разследва антисемитско престъпление от омраза след очевидно подпалване на четири линейки на службата за спешна помощ към еврейската общност в Лондон, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, позовавайки се на столичната полиция.

Полицейски служители са се отзовали на сигнал за пожар на улица "Хайфийлд" в квартал "Голдънс Грийн" в лондонското предградие Барнет около 1:45 ч. след полунощ местно време днес (3:45 ч. българско), уточняват агенциите.

"Наясно сме, че инцидентът ще породи сериозно безпокойство в общността. Полицаи остават на местопрестъплението, където се води спешно разследване", заяви старши инспектор Сара Джаксън, която отговаря за района.

"В момента проучваме записи от охранителни камери и сме запознати с кадри в реално време. На този ранен етап от разследването предполагаме, че търсим трима заподозрени", добави тя.

"Засега не са извършени арести, призоваваме всеки, който разполага с информация, да се свърже с нас колкото е възможно по-скоро - ако желаете, може да го направите анонимно. Ще си сътрудничим с религиозните лидери и ще сформираме допълнителни патрули в района, докато продължаваме разследване, за да успокоим общността и да осигурим осезаемо полицейско присъствие", поясни Джаксън.

Полицията заяви, че съгласно текущите версии са експлодирали бутилки с кислород в линейките. Хората, живеещи наблизо, бяха евакуирани от съображения за сигурност, а улиците в района остават затворени.

"Шомрим", организация с нестопанска цел, която осигурява наблюдение в квартал "Голдърс Грийн", заяви, че "е била информирана за силни експлозии“ рано тази сутрин.

"Спешните служби са на място след умишлено нападение, включващо подпалване на линейки на "Ацола" (#Hatzola)“, обяви организацията в публикация в социалната платформа "Екс".

"Експлозиите са от кислородни бутилки, а не от бомба или взривно устройство. Въпреки че някои сгради са евакуирани, няма информация за пострадали. Моля, избягвайте района, докато тече разследването", се добавя в публикацията.

Ръководещата доброволчески дейности в еврейски общности организация посочи, че съоръжение в Северозападен Лондон, управлявано от друга еврейска благотворителна организация - "Ацола", остава напълно функциониращо.

Лондонската противопожарна служба информира, че около 40 огнеборци са били изпратени на мястото на пожарите и че са експлодирали много бутилки в линейките. Щетите са изпочупени прозорци на околни жилищни сгради, отбелязват Пи Ей Мидия и ДПА.