Спешна проверка в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Търговище заради починало шестмесечно бебе миналата нощ разпореди министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Контролът по случая е възложен на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ (ИАМН). По първоначални данни детето е било хоспитализирано в болницата в град Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му. Проверяващите екипи ще изясняват в детайли хронологията на събитията, действията на медицинските екипи и правилното прилагане на диагностично-лечебните алгоритми.

Спешна проверка е разпоредена и заради починала родилка в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен. Министерството на здравеопазването изисква пълно съдействие от ръководствата на всички замесени лечебни заведения.

Целта на проверките е да се установи има ли допуснати пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти. "Всеки един детайл около тези два трагични случая ще бъде детайлно разследван. Обществото и близките на починалите заслужават категорични отговори", каза министър Ивкова, цитирана от пресцентъра.

Резултатите от докладите на ИАМН ще бъдат оповестени публично веднага след приключване на проверките. Министерството на здравеопазването изразява най-искрени съболезнования на семействата и близките за загубата.