Българският туристически съюз (БТС) започна възстановяването на хижа „Планински извори“ по международния маршрут Е3, съобщи организацията.

Хижата, разположена на билото на Стара планина, не функционира от 90-те години на миналия век. Сградата е разграбена и силно занемарена, а през годините помещенията ѝ са използвани за подслон предимно от свободно движещи се животни.

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След придобиването на имота от Българския туристически съюз в първата доброволческа акция с много ръчен труд са почистени помещенията.

Трасиран е периметър около хижата, който предстои да бъде заграден и защитен с електропастир, за да бъде прекратено свободното навлизане на животни.

До хижата е транспортирана и дограма, с която БТС планира да затвори три помещения. След тяхното оборудване те ще могат да изпълняват функцията на заслон и да предоставят подслон на туристите, преминаващи по билото на Стара планина и международния маршрут Е3.

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Паралелно с работата по сградата доброволците почистиха, напълниха и направиха ревизия на съществуващия резервоар и водохващането. Това позволи да бъде направена първоначална оценка на необходимите дейности за бъдещото възстановяване на водоподаването към хижата, съобщи още БТС.

Чрез специално изградена връзка до хижата вече достига интернет, а на място е монтирана система за видеонаблюдение с цел контрол на достъпа.

Към момента Българският туристически съюз очаква необходимото разрешение от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ за поставянето на електропастира и дограмата.

От организацията информират, че предстоят нови акции и последователни дейности по обезопасяване и възстановяване на сградата, водоснабдяването и условията за пребиваване.