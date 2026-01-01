България днес посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония на площад „Княз Александър I“ в София, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Повече от хиляда години след смъртта си цар Самуил (997 – 1014 г.) се завръща у дома – в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

Държавна церемония, почести, изтребители и салюти

След навлизане в българското въздушно пространство, военнотранспортният самолет „Спартан“, пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I“ около 12:30 ч. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет „Спартан“. От Летище „Васил Левски“ – София до площад „Княз Александър I“ тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

В рамките на държавната церемония „България посреща цар Самуил“ министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта.

Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София“, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред саркофага с тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.

Шествие, филтровъчни пунктове и организация на движението в центъра на София

Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по приемането и полагането на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври в София. Това съобщи пред журналисти главен инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор „Масови мероприятия“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), във връзка с предприетите мерки за сигурност.

От СДВР ще бъдат ангажирани около 550 служители, а още около 200 ще бъдат командировани от Главна дирекция „Жандармерия“, специализираните полицейски сили и Дирекция „Специални операции и борба с тероризма“, обясни Георгиев.

Организацията за събитието започна около 4:00 ч. на 3 октомври, когато бяха освободени от паркирани моторни превозни средства паркингът на площад „Княз Александър I“, участъкът от ул. „Княз Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Гурко“, пространството пред Археологическия музей, пространството около храм-паметника „Св. Александър Невски“, ул. „Московска“ в участъка от ул. „Малко Търново“ до ул. „Дунав“ и площад „Николай Гяуров“.

Около 10:00 ч. поетапно ще бъде ограничено движението по бул. „Цар Освободител“ в участъка между улиците „Дунав“ и „Раковски“, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието.

Ще бъдат обособени две зони. В първата ще се състои официалната част, като достъпът ще бъде контролиран от полицейски служители. Във втората зона ще бъдат допускани граждани след избирателна проверка на определени места. Няма да бъдат допускани хора с вещи и предмети, които могат да застрашат живота и здравето на присъстващите, сред които стъклени бутилки, метални палки и други забранени предмети.

Филтровъчни пунктове ще бъдат разположени от страната на площад „Независимост“, в градинката на Народния театър „Иван Вазов“, от страната на „Гранд Хотел София“, при ул. „Бенковски“ и бул. „Цар Освободител“, от страната на храм-паметника „Св. Александър Невски“, от страната на ул. „Московска“ и от страната на паметника на Цар Освободител. Проверките ще бъдат избирателни и ще се извършват по преценка на полицейските служители.

Около 12:00 ч., в зависимост от хода на събитието и пристигането на самолета с тленните останки на цар Самуил, ще бъде ограничено движението по маршрут от летище „Васил Левски“ София, по ул. „Мими Балканска“, бул. „Брюксел“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Раковски“. Ограничението ще бъде за минимално необходимото време, за да не се натоварва допълнително трафикът. По думите на главен инспектор Иван Георгиев движението се очаква да бъде възстановено най-късно около 13:30 ч., с изключение на участъка на бул. „Цар Освободител“ между ул. „Раковски“ и бул. „Дондуков“.

След приключването на церемонията, което се очаква да бъде около 13:20-13:25 ч., ще има шествие с тленните останки на цар Самуил. То ще премине по бул. „Цар Освободител“, наляво по „Раковски“, надясно по ул. „Оборище“, наляво по ул. „Париж“ и ще влезе през входа на храм „Света София“. Хората няма да могат да се движат заедно със шествието по пътното платно, но ще могат да се придвижват по тротоарите. При голямо струпване на хора движението по тях може да бъде затруднено, посочи Георгиев.

След полагането на тленните останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм „Света София“. По думите на Георгиев, СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществявано наблюдението и охраната на мястото.

Радев: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави

Във вторник премиерът Румен Радев обяви, че България и Гърция са постигнали споразумение за връщането на тленните останки на цар Самуил.

По думите му стремежът на българската държава да си върне тленните останки на цар Самуил датира още от 1965 г., когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки в изградената от Самуил базилика на остров Свети Ахилий в Малкото Преспанско езеро, където е била лятната резиденция на Самуил.

Премиерът Радев подчерта, че вече шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава да си върне тленните останки на цар Самуил.

„На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност на премиера на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия, политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни“, каза Радев.

Той изтъкна, че днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави, а общото им членство в ЕС спомага всяка от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.