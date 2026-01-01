От днес КЗП започва проверки в търговските вериги, съобщиха от комисията. Оттам допълват, че от следващата седмица проверките ще обхванат и други икономически сектори и услуги, съобщи БНТ.

При проверките в търговските вериги инспекторите ще установяват действително прилаганите продажни цени и търговски практики. Ще се събират данни и ще се изготви анализ и на относимите данни за доставните цени. Ще бъдат съпоставени текущите цени с цените към определени предходни дати.

В Комисията системно постъпват потребителски жалби, касаещи повишаване на стойността на основни хранителни продукти. Към момента КЗП работи по около 12 хиляди жалби на потребители в различни сектори, касаещи и стоки, и услуги.

Проверките във веригите ще се правят по групи хранителни продукти, като се започва с млечни, плодове, зеленчуци и други, за които потребителите сигнализират най-често.

Целта е да се установят фактите зад движението на цените и да се защитят потребителите от заблуждаващи търговски практики и необосновани увеличения.

При установено увеличение на продажната цена КЗП ще проверява неговата икономическа обоснованост, а при нарушения ще предприеме предвидените в закона действия.

До няколко дни се очакват и резултатите от вече извършените проверки на цените на горивата по бензиностанциите, които обхванаха 200 обекта в цялата страна.

Следващата седмица проверките ще обхванат и други икономически сектори, в които потребителите сигнализират за постоянно повишение на цените, в т.ч. и на услугите.