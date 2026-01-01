Кърджалиец е предал в полицията в града 3100 евро, поискани от телефонни измамници от възрастен мъж, съобщиха от ОД на МВР.

Наетият да получи сумата и да я занесе на определено място заподозрял, че е възможно да е въвлечен в измама.

Сумата е на съхранение в полицейското управление. Две са телефонните измами вчера по известни досега сценарии. 82-годишна жена била подведена, че са необходими пари за операция на близък и предала 4000 евро.

Бъдете внимателни и не давайте пари на непознати: Ало измамници атакуват жители на Кърджали

На стационарния телефон на 93-годишен се представил мним инспектор Попов, който съобщиЛ за пътнотранспортно произшествие и поискал парите, с които разполага възрастният мъж, за да не бъдат задържани негови близки. Благодарение на посредника, във втория случай парите не са стигнали до телефонните измамници.

След намесата на полицейски служители било установено, че позвъняванията са от румънски номера. По случаите са образувани досъдебни производства за измама. От няколко дни в Кърджали са направени няколко опита за телефонни измами, които досега бяха неуспешни.