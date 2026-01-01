Националната агенция за приходите (НАП) е извършила 228 проверки на входящи и изходящи транспортни средства с товароносимост над 3,5 тона при засиления контрол върху търговията с месо и месни продукти. В резултат на проверките са наложени 11 обезпечителни мерки на обща стойност около 78 000 евро, съобщи говорителят на приходната агенция в Бургас Христо Узунов.

От 1 септември НАП осъществява засилен контрол по цялата верига на доставки - от вноса и вътрешното придобиване на стоките до логистичните и складовите бази и крайната им реализация. Под наблюдение в страната са поставени 40 склада, хладилни бази и други обекти, стопанисвани от 10 дружества. Най-голяма брой от тях - 13, са на територията, обслужвана от НАП в София. Складовете под наблюдение в Бургаско са шест. Узунов уточни, че обезпечителните мерки не се налагат при всяка проверка, а при наличие на данни за рисково поведение на дружеството, което получава стоката.

"Обезпечителните мерки са в размер на 30 на сто от пазарната стойност на стоката. При бързоразвалящи се стоки обезпечението трябва да бъде заплатено в рамките на 24 часа, а за всички останали стоки срокът е 72 часа. Целта е да се гарантира пълното и своевременно изпълнение на задълженията към фиска", каза Христо Узунов. В рамките на мониторинга приходната агенция следи за изпълнението на нормативните изисквания на всеки етап от движението на стоките. Проверява се наличието на необходимите документи за превоза, както и декларирането на уникалните номера за превоз на стоки с висок фискален риск. Контролните действия включват и съпоставяне на данните за маршрутите, изпращачите, получателите и местата за разтоварване, каза още Узунов. При проверките в складовете се сравняват наличните количества с данните от счетоводната отчетност, като се преглеждат товарителници, складови регистри, фактури и други документи, разясни той.

"Следи се и дали не се извършват нерегламентирани превози. Такива, при които няма предварително деклариран уникален номер за превоза. Когато установим наличните количества в даден склад, те се съпоставят със счетоводните данни, за да се установи дали има разминаване между фактическите наличности и отчетеното по документи“, посочи Узунов. По думите му в рамките на засиления контрол в сектора на месото и месните продукти НАП отчита увеличение на броя на декларираните уникални номера за превоз. Според говорителя на НАП в Бургас това създава условия за по-добра проследимост на движението на стоките и за повишаване на данъчната дисциплина.

Проверките ще продължат, като сред целите на мониторинга са ограничаване на възможностите за укриване на приходи, противодействие на нелоялната конкуренция и предотвратяване на нерегламентирани превози, каза още Христо Узунов.