Бившият съпруг на Хали Бери – френският актьор Оливие Мартинес – получи временна ограничителна заповед срещу актрисата след обвинения, че тя е упражнила физическо насилие над 12-годишния им син Масео.

Заповедта е издадена на 1 октомври от съд в Лос Анджелис и временно променя режима на контакт между Бери и детето. До следващото съдебно заседание, насрочено за 16 октомври, актрисата може да вижда сина си само в определени дни и часове. На Мартинес и Масео е предоставена временна защита, а Бери трябва да стои на 100 ярда (около 91 метра) от бившия си съпруг.

Какво твърди Мартинес

В съдебни документи Мартинес твърди, че на 26 септември Бери е влязла в стаята на Масео, докато той е играл видеоигра с очила за виртуална реалност. Според версията на бащата спорът започнал като физическа закачка, но бързо ескалирал.

Мартинес твърди, че Бери е блъскала сина им, скочила е върху него, хванала го е за врата и го е душила. По думите му тя е крещяла: „Кой е доминиращ сега?“. Тези твърдения са част от съдебното заявление на Мартинес и не са установени като факт от съда.

Според Мартинес след инцидента Масео му се обадил и го помолил да го вземе. В документите са представени и текстови съобщения, които според него показват комуникацията между него и Бери след случилото се.

Мартинес твърди още, че това не е изолиран случай и описва други предполагаеми физически конфликти между Бери и сина им през последните години. Той иска съдът да му предостави еднолично попечителство над Масео.

В заявлението си актьорът изразява и опасения относно предполагаема употреба на алкохол от Бери и иска тя да не бъде под въздействието на алкохол или други вещества по време на посещенията си с детето. Съдът обаче не е уважил искането за задължително наблюдение на трезвеността, посочвайки недостатъчно информация.

Хали Бери отрича обвиненията

Адвокатката на Бери, Марина Бек, определи твърденията на Мартинес като „напълно неоснователни и умишлено подвеждащи“.

„Дълбоко натъжена“ от ситуацията, Бери остава решена да защитава интересите на сина си, заяви адвокатката ѝ. Представителите на актрисата отхвърлят версията, представена в съдебните документи на Мартинес.

Временно попечителство

Бери и Мартинес финализираха развода си през 2023 г., като договориха съвместно юридическо и физическо попечителство над Масео. Според съдебните документи от тогава Бери плаща на Мартинес месечна издръжка от 8000 долара, както и допълнителна сума при определено ниво на доходите си.

Двамата са имали и предишни спорове относно отглеждането на детето. През 2024 г. са били насочени към терапия за съвместно родителство с цел разрешаване на конфликтите помежду им.

Сега съдът е разпоредил и конфиденциална медиация по въпросите, свързани с попечителството. Временната заповед остава в сила до следващото заседание на 16 октомври, когато съдът може да прецени дали мерките да бъдат продължени или променени.