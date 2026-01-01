Бившият съпруг на Хали Бери – френският актьор Оливие Мартинес – получи временна ограничителна заповед срещу актрисата след обвинения, че тя е упражнила физическо насилие над 12-годишния им син Масео.
Заповедта е издадена на 1 октомври от съд в Лос Анджелис и временно променя режима на контакт между Бери и детето. До следващото съдебно заседание, насрочено за 16 октомври, актрисата може да вижда сина си само в определени дни и часове. На Мартинес и Масео е предоставена временна защита, а Бери трябва да стои на 100 ярда (около 91 метра) от бившия си съпруг.
Какво твърди Мартинес
В съдебни документи Мартинес твърди, че на 26 септември Бери е влязла в стаята на Масео, докато той е играл видеоигра с очила за виртуална реалност. Според версията на бащата спорът започнал като физическа закачка, но бързо ескалирал.
Мартинес твърди, че Бери е блъскала сина им, скочила е върху него, хванала го е за врата и го е душила. По думите му тя е крещяла: „Кой е доминиращ сега?“. Тези твърдения са част от съдебното заявление на Мартинес и не са установени като факт от съда.
Halle Berry’s ex granted primary custody of son Maceo after accusing actress of choking their 12-year-old https://t.co/rGUAts2Bbn pic.twitter.com/er4HRjcNNc— New York Post (@nypost) October 1, 2026
Според Мартинес след инцидента Масео му се обадил и го помолил да го вземе. В документите са представени и текстови съобщения, които според него показват комуникацията между него и Бери след случилото се.
Мартинес твърди още, че това не е изолиран случай и описва други предполагаеми физически конфликти между Бери и сина им през последните години. Той иска съдът да му предостави еднолично попечителство над Масео.
Olivier Martinez filed a petition for a restraining order against ex-wife Halle Berry, alleging that she physically abused their 12-year-old son. He also requested sole legal custody of the preteen. https://t.co/KYzSYVc0b2 pic.twitter.com/469zZOeaXo— E! News (@enews) October 2, 2026
В заявлението си актьорът изразява и опасения относно предполагаема употреба на алкохол от Бери и иска тя да не бъде под въздействието на алкохол или други вещества по време на посещенията си с детето. Съдът обаче не е уважил искането за задължително наблюдение на трезвеността, посочвайки недостатъчно информация.
Хали Бери отрича обвиненията
Адвокатката на Бери, Марина Бек, определи твърденията на Мартинес като „напълно неоснователни и умишлено подвеждащи“.
„Дълбоко натъжена“ от ситуацията, Бери остава решена да защитава интересите на сина си, заяви адвокатката ѝ. Представителите на актрисата отхвърлят версията, представена в съдебните документи на Мартинес.
Временно попечителство
Бери и Мартинес финализираха развода си през 2023 г., като договориха съвместно юридическо и физическо попечителство над Масео. Според съдебните документи от тогава Бери плаща на Мартинес месечна издръжка от 8000 долара, както и допълнителна сума при определено ниво на доходите си.
Halle Berry's ex granted custody of son and restraining order after accusing actress of 'choking' their 12-year-old as she responds to allegations https://t.co/d9Zpx7LBEc— Daily Mail (@DailyMail) October 2, 2026
Двамата са имали и предишни спорове относно отглеждането на детето. През 2024 г. са били насочени към терапия за съвместно родителство с цел разрешаване на конфликтите помежду им.
Сега съдът е разпоредил и конфиденциална медиация по въпросите, свързани с попечителството. Временната заповед остава в сила до следващото заседание на 16 октомври, когато съдът може да прецени дали мерките да бъдат продължени или променени.