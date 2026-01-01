В петък от 20:00 ч. и в събота веднага след обедните новини NOVA ще представи два специални формата – „Самуил: Завръщането на българския цар“, посветени на едно от най-значимите събития в съвременната история на България – дългоочакваното завръщане на тленните останки на великия български владетел. Репортерите на NOVA ще направят зрителите свидетели на всеки момент от паметния ден.

Тази вечер в праймтайма на медията водещият Николай Дойнов ще разговаря с утвърдени историци, археолози и изследователи на българското Средновековие. В специалното издание зрителите ще си припомнят историята зад едно от най-трагичните събития – битката при село Ключ и ослепяването на Самуиловите воини, ще видят и разкази за откриването на тленните останки на царя, както и за опазването на миналото в наши дни чрез похода на млади българи, превърнал се в една от най-масовите туристически инициативи.

В съботното издание на „Самуил: Завръщането на българския цар“ Марина Цекова и Николай Дойнов ще проследят всеки детайл от историческото събитие от Солун до сърцето на София. Десетките телевизионни камери на NOVA ще покажат финала на значима история – как България посреща една велика личност отново у дома. Българският дух зрителите ще съпреживеят и през очите на различни поколения, а специалният ден ще се превърне в поетично вдъхновение за едно 3-годишно дете. Историческите факти ще оживеят в студиото в разговорите с едни от най-големите имена на българската наука.

Не пропускайте специалните издания на NOVA „Самуил: Завръщането на българския цар“ – тази вечер в 20:00 ч. и в събота веднага след обедната емисия на Новините на NOVA!