Повдигнато е обвинение на задържания за убийството на Илиян Филипов в Пловдив. Това съобщиха на брифинг пред медиите. "Към наказателна отговорност и в качеството си на обвиняем е привлечено лице на 51 години".

По-рано днес Славчо Мегеров бе докаран под засилена полицейска охрана, за да бъде разпитан. В момента се снемат обяснения от обвиняемия в присъствието на негов защитник.

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Мотивът за убийството е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. Това каза наблюдаващият прокурор Димитър Молев. За каква сума става въпрос не стана ясно. "Разследването в момента тече, събираме нови доказателства. Имаме информация в тази насока, но конкретика не мога да дам", каза Молев.

Двамата са се познавали от доста време, имали са близки отношения, имали са и работни отношения.

По закон той е реабилитиран. От 1993 г. до 2020 г. е осъждан за множество престъпления. Убийство, извършено от него като непълнолетен, кражби и участие в организирана престъпна група, посочи Молев.

Убийството е извършено чрез използване на огнестрелно оръжие, с изстрел до жилищна сграда, каза още той.

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До задържането му се е стигнало "чрез много добре кординирани и съвместни действия". От всяко едно местопрестъпление остават следи. Имахме възможността да съберем годни следи, които вече имат качеството на доказателствен материал. Те, разбира се, че помогнаха в издирването на извършителя. Това каза комисар Васил Костадинов, директор на ОДМВР – Пловдив.

Сигнал до 112 е подаден от граждани. Костадинов каза, че не може да коментира дали оръжието, с което е извършено убийството, е открито. Извършителят живее в София от няколко години, каза още той.

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Прокуратурата ще внесе искане за постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ в събота или в неделя.

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