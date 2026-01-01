В замяна на костите на цар Самуил България ще предаде на Гърция 53 ценни предмета, най-вече църковна утвар. Това каза специално за БНТ директорът на Националния исторически музей Бони Петрунова.

В момента предметите не могат да бъдат показвани, тъй като с Гърция е подписан меморандум за конфиденциалност. През 2015 г. обаче екип на „По света и у нас“ снима част от тях в Националния исторически музей.

Директорът на НИМ обяснява, че става въпрос за размяна на предмети за временно пребиваване. България не дава нищо завинаги.

„Тези предмети, които отдавна Гърция търси от нас, са много щателно проверени от комисии – първо по тяхно искане, второ - от наши експерти. И е установено категорично, че те имат произход от Гърция. Предимно това са църковна утвар, икони, за някои от тях със сигурност знаем от кои манастири произхождат“, обяснява доц. д-р Бони Петрунова.

По списък предметите са 48, но някои от тях са многосъставни.

„Включват по няколко детайла, като всеки детайл обикновено в културните ценности се завежда с отделен номер, така че общо около 53“, уточнява Петрунова.

Част от ценностите са мощехранителници, допълва директорът на НИМ. През годините обаче от тях са извадени мощите и са дадени на различни манастири. Сега се връщат само красивите им кутии.

Петрунова казва още, че съвсем скоро ще стане ясно къде в Гърция ще се съхраняват всички над 50 предмета.

„Няма нищо тайно и нищо скрито - те ще покажат къде ще ги изложат. Може да направят временна изложба, може да направят постоянна изложба... На всички псевдопатриоти ще кажа, че при над 800 хиляди артефакта, които има Националният музей и може всеки момент да изложи във витрините си, няма да обеднее с 48 предмета, колко и да са ценни, още повече че не са наши“, заявява Бони Петрунова.

Според доц. Петрунова сегашната размяна на артефакти – на тленните останки на цар Самуил от една страна и на църковна утвар от друга – показва пътя, по който трябва да върви Европейският съюз: да си взаимодействаме, а не непрекъснато да спорим и да се делим.