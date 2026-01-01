Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира твърденията на ДПС за част от договорите за мантинели, подписвани от Гълъб Донев и Иван Шишков.

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"Знаете как се движат процедури по обществени поръчки. Знаете, че краят на една успешно проведена процедура, е подписване на договора. Никой от правителството на Гълъб Донев не е летял в частни самолети, за разлика от други", каза той.

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По думите му има достатъчно доказателства през различни физически и юридически лица, които едновременно са свързани с дружеството за мантинели и дружеството, закупило самолета, с който е летял Пеевски.

Той бе запитан купувал ли си е имот от строителната фирма ПИМК."Не съм си купувал, нямам и сестра", отговори той иронично.