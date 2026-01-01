Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с нови разкрития за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Той бе запитан има ли някаква съпричастност или помощ от страна на посланика ни в ОАЕ с полетите. "Тази фирма, която е платила тези полети е предоставила самолета, за да го използва Пеевски, всъщност е фирма на бащата на посланика ни в ОАЕ", обясни той и допълни, че баща му не е разпитван, тъй като няма образувано досъдебно производство.

"Не виждам нищо политическо в това да се изясни нещо, което е в особен интерес за българските граждани от години", каза Демерджиев и уточни, че изнасят факти.

По думите му МВР не образуваме наказателни производства, без да има никакви данни. "Ако говорим за политически бухалки - това са практики, познати на тях. От действията, които имаме към момента, този компетентен орган, който трябва да разследва тези факти, не може да се причисли като наша бухалка, по-скоро продължава да служи на тези, които проверяваме", обясни вътрешният министър.

Попитан за заявката на Пеевски, че ще изобличава негово забогатяване, министърът отговори:

„Той мен ме разобличава от три години по всички възможни начини, включително и с абсурдни проверки. Не искам да коментирам в момента. Това са опити за отклоняване на вниманието. Три години се работи в тази посока. Ако нищо не е изобличил досега, не знам тепърва какво ще изобличи“.

Демерджиев: Предстоят още сериозни разкрития

Вътрешният министър заяви още, че се работи по други случаи, свързани с разходването на голям обществен ресурс. „Твърде много са. Не мога да коментирам конкретните имена, но са твърде много. Работим активно“, каза Демерджиев.

По думите му вниманието е насочено основно към обществени поръчки и големи плащания. „Основно сме се насочили към голям обществен ресурс, изваждан през обществените поръчки и големи плащания. Така че съвсем скоро предстоят още сериозни разкрития“, заяви той.

Съмнения за сертификатите на мантинелите

Демерджиев коментира и проверката, свързана с фирмата за мантинелите. „Новото, което го има там, е, че най-вероятно ще се окаже, че самите мантинели нямат сертификатите за качество, които трябва да имат“, заяви министърът.

Според него, ако това бъде потвърдено, въпросът няма да е само за отклоняване на средства, но и за риск за хората.

„Тоест не само някой е отклонил средства, а и на всичкото отгоре е подложил на риск живота и здравето на българските граждани“, каза Демерджиев. Той обаче подчерта, че към момента това не е потвърдено. „Нека да излязат данните. Казах, че има съмнение. В момента още не са потвърдени“, уточни вътрешният министър.

По-рано днес стана ясно, че Демерджиев изпратил сигнал до Националната агенция за приходите (НАП) с искане да бъдат проверени данни за значителни разходи за самолетни полети, свързани с председателя на парламентарна група Делян Пеевски.

Сигналът е във връзка с публични изказвания на Пеевски, публикувани на официалния сайт на политическата формация. В тях той заявява, че полетите му са били платени от него и семейството му и че разполага с документи за това. От МВР посочват, че разполагат с информация за 36 фактури на обща стойност около 5 млн. евро, свързани с въпросните полети. По данни, представени от Демерджиев, за част от средствата е имало данни, че са били насочени към дружество, което той определя като „дружество-касичка“.

Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки, като заставам зад всяка своя дума, свързана с темата. Това се посочва в позиция на лидера на ДПС Делян Пеевски, разпространена, след като стана ясно, че Демерджиев е изпратил сигнала до НАП.

„Никога и по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е - това са лъжи! Подчертавам - лъжи!“, заявява Пеевски.

Припомняме, че посланикът на България в Обединените арабски емирства Иван Йорданов вече се намира на територията на страната ни. Причината за извънредното му призоваване е разследване на МВР, което бе обявено в петък в Министерския съвет в присъствието на премиера. Органите на реда разкриха схема, обвързваща четири фирми за доставки на мантинели с отклоняване на средства към така нареченото дружество „касичка”. Според МВР с тези пари са били заплащани частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски – обвинение, което самият той отрече. В разследването името на Иван Йорданов се появява чрез неговия баща.