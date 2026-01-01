Принц Хари разказа за „най-британските“ неща, на които той, съпругата му Меган и двете им деца Арчи и Лилибет се наслаждават, откакто семейството се завърна във Великобритания от Калифорния.

В интервю за HELLO! по време на церемонията по връчването на наградите WellChild Awards в Лондон херцогът на Съсекс заяви, че сред новите семейни навици са дългите разходки и дори малко необичайна комбинация за закуска – Marmite, традиционна британска паста от екстракт от бирена мая, върху палачинки.

На въпрос кое е най-британското нещо, което е правил със семейството си след завръщането им от Калифорния, Хари отговори с усмивка:

„Излязохме на разходка. Много разходки. Не е ли това най-британското нещо?“

След това той добави: „Добре, да – Marmite върху палачинки. Моля, кажете ми, че това е британска традиция, защото винаги е било част от живота ми. А сега децата ядат Marmite върху палачинки, което е голям момент за мен.“

Попитан дали седемгодишният Арчи и петгодишната Лилибет харесват Marmite – продукт, който традиционно разделя британците на „обожавам го“ и „не мога да го понасям“, Хари отговори: „Да, много го харесват.“

„Преди не разбираха защо държа Marmite вкъщи, но сега, когато сме във Великобритания, това вече е минало“, пошегува се той.

Хари разказа и за друг британски кулинарен фаворит – боб върху препечен хляб. „Вече опитах. Това беше в Калифорния, преди години. Изобщо не беше прието добре“, каза той.

„След като станеш родител, всичко се променя“

По време на церемонията Хари говори и за връзката си с WellChild – благотворителна организация, която подкрепя тежко болни деца и техните семейства.

Той призна, че след появата на собствените му деца преживява по различен начин срещите с децата и семействата, които организацията подкрепя.

„След като станеш родител, всичко се променя“, каза Хари.

„Не че през всичките години, когато не бях родител, срещите с децата не бяха важни. Но изведнъж осъзнаваш колко си благодарен.“

Хари и Меган искат децата им да се запознават с различни каузи

Хари и Меган искат чрез своята благотворителна работа да помогнат на децата си да разберат повече за живота на други хора и за значението на подкрепата към обществото.

„Това, че вече не сме на 5000 мили разстояние, би трябвало да улесни възможността ни да бъдем по-достъпни и да подкрепяме благотворителните организации, от които имаме нужда и с които наистина ни харесва да работим“, каза той.

Хари и Меган се завърнаха във Великобритания с Арчи и Лилибет през август, а децата започнаха училище в страната. След завръщането си Хари направи поредица от благотворителни участия, докато Меган остана по-фокусирана върху семейството и децата.

Церемонията WellChild Awards в Лондон е поредната глава в 18-годишната връзка на Хари с благотворителната организация. По данни на WellChild той е присъствал на церемонията по връчването на наградите 16 пъти.