Принц Хари разказа за „най-британските“ неща, на които той, съпругата му Меган и двете им деца Арчи и Лилибет се наслаждават, откакто семейството се завърна във Великобритания от Калифорния.
В интервю за HELLO! по време на церемонията по връчването на наградите WellChild Awards в Лондон херцогът на Съсекс заяви, че сред новите семейни навици са дългите разходки и дори малко необичайна комбинация за закуска – Marmite, традиционна британска паста от екстракт от бирена мая, върху палачинки.
На въпрос кое е най-британското нещо, което е правил със семейството си след завръщането им от Калифорния, Хари отговори с усмивка:
„Излязохме на разходка. Много разходки. Не е ли това най-британското нещо?“
След това той добави: „Добре, да – Marmite върху палачинки. Моля, кажете ми, че това е британска традиция, защото винаги е било част от живота ми. А сега децата ядат Marmite върху палачинки, което е голям момент за мен.“
Попитан дали седемгодишният Арчи и петгодишната Лилибет харесват Marmite – продукт, който традиционно разделя британците на „обожавам го“ и „не мога да го понасям“, Хари отговори: „Да, много го харесват.“
„Преди не разбираха защо държа Marmite вкъщи, но сега, когато сме във Великобритания, това вече е минало“, пошегува се той.
Хари разказа и за друг британски кулинарен фаворит – боб върху препечен хляб. „Вече опитах. Това беше в Калифорния, преди години. Изобщо не беше прието добре“, каза той.
Prince Harry reveals the 'most British thing' he, Meghan, Archie and Lilibet have been doing since their return from California - and what the children now 'approve of' https://t.co/QuTN5FyQ18— Daily Mail (@DailyMail) September 22, 2026
„След като станеш родител, всичко се променя“
По време на церемонията Хари говори и за връзката си с WellChild – благотворителна организация, която подкрепя тежко болни деца и техните семейства.
Той призна, че след появата на собствените му деца преживява по различен начин срещите с децата и семействата, които организацията подкрепя.
„След като станеш родител, всичко се променя“, каза Хари.
„Не че през всичките години, когато не бях родител, срещите с децата не бяха важни. Но изведнъж осъзнаваш колко си благодарен.“
Prince Harry has given an intimate glimpse into his new life in the UK, revealing the most British thing he and his family have done since moving back "for an extended period".https://t.co/JNqS27GEi1— News24 Australia (@News24Aust) September 22, 2026
Хари и Меган искат децата им да се запознават с различни каузи
Хари и Меган искат чрез своята благотворителна работа да помогнат на децата си да разберат повече за живота на други хора и за значението на подкрепата към обществото.
„Това, че вече не сме на 5000 мили разстояние, би трябвало да улесни възможността ни да бъдем по-достъпни и да подкрепяме благотворителните организации, от които имаме нужда и с които наистина ни харесва да работим“, каза той.
Prince Harry breaks down the ‘British things’ he and Meghan Markle have done with kids since UK return https://t.co/28vPLVuTpZ pic.twitter.com/fDb0d7Jfvs— New York Post (@nypost) September 22, 2026
Хари и Меган се завърнаха във Великобритания с Арчи и Лилибет през август, а децата започнаха училище в страната. След завръщането си Хари направи поредица от благотворителни участия, докато Меган остана по-фокусирана върху семейството и децата.
Церемонията WellChild Awards в Лондон е поредната глава в 18-годишната връзка на Хари с благотворителната организация. По данни на WellChild той е присъствал на церемонията по връчването на наградите 16 пъти.