Принц Хари и Меган Маркъл не са съгласни с определението „частни граждани“, използвано от Бъкингамския дворец, и предпочитат да бъдат наричани „публични личности“, твърдят източници, близки до двойката.

В понеделник Бъкингамският дворец публикува писмо с „насоки“ от името на краля, потвърждаващо, че Хари и Меган няма да се завърнат във Великобритания като работещи членове на кралското семейство.

Вместо да приемат позицията на двореца, според която нищо не се е променило след „Мегзит“, вчера представители на Съсекс са направили серия от необичайни изявления пред медиите.

Според техния екип двойката е била уведомена малко повече от час преди публикуването на писмото. Те твърдят, че на Хари не е било дадено достатъчно време да „изясни една или две точки“ в документа, изготвен от лорд-камерхера по нареждане на краля.

Особено спорно се оказало определението, че Хари и Меган трябва да бъдат третирани като частни граждани.

„Накратко, позицията им е подобна на тази на частни граждани с търговски и благотворителни интереси“, се посочва в писмото.

От двореца подчертават, че това напълно съответства на заявеното от Съсекс желание да останат „частни граждани, докато са във Великобритания“, както и на договореното по време на „Сандрингамската среща на върха“ през 2020 г. Именно след нея Хари и Меган започнаха новия си живот в САЩ.

Това обаче предизвика остра реакция от страна на източници, близки до двойката.

„Разбира се, че херцогът е възразил особено срещу идеята двойката да бъде третирана като частни граждани. Ако случаят беше такъв, подобни официални насоки нямаше да са необходими“, твърди източник.

Според същите източници Хари и Меган предпочитат термина „публични личности“ и искат да бъде признато, че на лично ниво те продължават да бъдат членове на кралското семейство, въпреки че вече не получават публично финансиране.

Бъкингамският дворец отказа да коментира твърденията, като посочи, че публикуваното писмо е достатъчно ясно.

Спор за ролята на Хари и Меган

Настояването на Съсекс да бъдат определяни като „публични личности“, като същевременно подчертават кралските си връзки, показва защо моделът „наполовина вътре, наполовина навън“, който двойката предпочита, никога не би бил устойчив.

Според критиците подобен подход е особено проблематичен на фона на търговските дейности на Хари и Меган.

Говорител на Съсекс също намекна, че двойката е била „хваната неподготвена“ от съобщението на краля. Става дума за писмо, изпратено от лорд-камерхера до служители в цялата страна.

Според екипа на Съсекс съдържанието на писмото им е било предоставено в 13:59 ч.

Те са отговорили в 14:19 ч., като са изразили надежда, че ще имат „възможност да изяснят един или два момента“.

По това време Хари е бил на посещение в студиата на Тауър Бридж в Лондон и според източниците „не е било възможно да се свържат с него“ до 15:09 ч.

Две минути по-късно, в 15:11 ч., е получено потвърждение, че писмото вече е било изпратено до медиите – пет минути по-рано.

Има ли връзка с охраната на Хари?

Източници, близки до двойката, твърдят още, че писмото е било публикувано преди заседанието на органа, който разглежда въпросите, свързани с охраната на Хари.

Според тях е възможно това да е било опит да се повлияе върху решението дали да бъде възстановена финансираната от данъкоплатците охрана на принца.

„Дейли Мейл“ обаче съобщава, че тези твърдения не отговарят на истината. Според изданието писмото е било изпратено, за да внесе яснота преди натоварената програма на семейство Съсекс.

Източници, близки до краля, смятат също, че промяната в статута може да улесни възможността му да прекарва време насаме със сина си.