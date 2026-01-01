Парламентът отхвърли предложение на Петър Петров от „Възраждане“ като първа точка в дневния ред на депутатите за четвъртък да се включи изслушване на заместник министър-председателя и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, както и на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски относно предприетите от правителството мерки за ограничаване на ръста на цените на основните хранителни стоки и услуги във връзка с националната инициатива „Кошница с грижа“. Предложението беше представено в началото на днешното пленарно заседание от председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Отхвърлено беше и предложението на Коста Стоянов от „Възраждане“ точка първа за четвъртък в дневния ред на Народното събрание да бъде изслушване на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев относно „продължаващата незаконна дейност на украинската групировка КУБ и нейния собственик Олег Невзоров“.

Първата точка в дневния ред днес е обсъждане на промени в състава на постоянни парламентарни комисии, внесени от „Прогресивна България“.

Втора точка е законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2021 – 2028 г. между България и Норвегия, внесен от Министерския съвет.

Депутатите ще обсъдят на първо четене законопроект за промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, който цели привеждане на националното законодателство в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2024/590 относно веществата, които нарушават озоновия слой и на Регламент (EC) 2024/573 за флуорсъдържащите парникови газове. С новата уредба се определят компетентните контролни и сертифициращи органи, регламентират се правомощията им и се установява система от санкции.

Председателят на парламента Михаела Доцова съобщи, че е уведомила временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова за даденото от народния представител Димитър Аврамов писмено съгласие за продължаване на наказателно производство срещу него.