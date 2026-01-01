„Изключително постижение на българското правителство и българската дипломация“ – така президентът Илияна Йотова определи предстоящото предаване на България от страна на Гърция на тленните останки на цар Самуил. Шест десетилетия те са съхранявани в Музея на византийското изкуство в Солун.

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"Най-накрая неспокойната му душа ще намери покой и своя дом. Върна се там – в любимата в България, която защитаваше с цената на всичко и заради която загина, виждайки ослепелите войници. Аз през годините съм следила този разговор с гръцката страна и смятам, че това е успех за България и за всички нас“, посочи Йотова пред журналисти, след като отличи лауреатите на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2026 година.

На въпрос на журналисти за оставката на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, Йотова заяви, че преди ден е разговаряла с него и той я е предупредил да очаква рапорт. „Ще го коментирам, когато го прочета, защото буквално по пътя разбрах“, добави президентът.

Началникът на отбраната Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба

За убийството в Пловдив на бизнесмена и собственик на „Ботев“ – Пловдив Илиян Филипов Йотова не пожела да говори: „Всяка моя дума тази вечер би била спекулация и бих искала да оставим на спокойствие всички необходими структури в държавата да си свършат работата – прокуратурата и МВР“.

На въпрос подписала ли е за указа за освобождаването на посланика на ОАЕ, Йотова потвърди, че тази съгласувателна процедура минава през нея и тя ще подпише указа.