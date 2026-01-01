Смяната на смартфона винаги носи със себе си онова специфично вълнение от новото — елегантната кутия, перфектното стъкло без нито един пръстов отпечатък и обещанието за по-бързо, по-модерно изживяване. За съжаление, в следващия момент ентусиазмът често се сблъсква с досадното техническо задължение: прехвърлянето на личния дигитален архив. Снимки, акаунти, бележки, пароли, приложения и настройки. С годините сме натрупали цяла дигитална вселена, чието прехвърляне от едно устройство на друго доскоро изглеждаше като истинско изпитание за нервите.

Преминаването към нов смартфон обаче не бива да се превръща в досадна задача. Всъщност това е естественият преход към по-организирана, продуктивна и елегантна версия на нашето ежедневие. Новата серия сгъваеми устройства на Samsung очертава точно тази идея с портфолио, създадено за всеки начин на живот. Линията включва универсалния Galaxy Z Fold8, мощната машина за продуктивност Galaxy Z Fold8 Ultra и стилния, компактен Galaxy Z Flip8.

С нас е Galaxy Z Fold8 , но преди да му се насладим, трябва да направим именно този привидно досаден преход от стария телефон. Снимки от последните няколко години, контакти, видеоклипове, бележки, акаунти, настройки и всички онези малки персонализации, с които телефонът постепенно е станал „наш“. Именно тук Samsung Galaxy Z Fold8 показва една от най-практичните страни на екосистемата на Galaxy.

Дигитален преход без усилия

Там, където повечето хора очакват главоболия, Samsung залага на интуитивност. Функцията Smart Switch превръща преминаването към ново Galaxy устройство в бърз и напълно безжичен процес. Вече не е необходимо да търсите правилния кабел или специални адаптери, нито да инсталирате допълнителни приложения. При преминаване към Galaxy телефон от iOS устройство или друг смартфон трансферът може да бъде установен чрез QR код, без да се налага да инсталираме допълнителни приложения.

Връзката се установява мигновено, а обхватът на прехвърлените данни далеч надхвърля традиционните контакти и галерии. Безжично и сигурно се пренасят видеоклипове, бележки, графици, запазени Wi-Fi мрежи, акаунти в Google и Samsung, пароли, история на обажданията, eSIM карта и дори персонализираните настройки и подредбата на началния екран. Изведнъж новият смартфон се усеща точно толкова „наш“, колкото и предишният, но с ползите от новия хардуер и софтуер. Smart Switch предлага помощта си още при първоначалната конфигурация на новия телефон, така че не е нужно и нищо допълнително за теглене или инсталиране.

Това е особено удобно, когато денят ни е планиран до последната минута. Последното нещо, което искаме, е да прекараме няколко часа в настройване на смартфона, вместо да използваме това време за срещи, работа или почивка.

А после идва Quick Share

След като всичко е прехвърлено, започва истинският живот с новия телефон – и тук Quick Share влиза в действие. Всички знаем колко е досадно да се чудим как да прехвърлим на телефона на приятел страхотните кадри, които сме направили по време на спонтанен брънч или кратко видео от вечерния концерт. През социалните мрежи е най-очевидното решение, но те компресират снимките и намаляват качеството им, а много имат и ограничения за размера на клипа, който може да се изпрати.

С Quick Share този проблем остава в миналото. Системата вече поддържа интеграция с AirDrop, позволяваща прехвърляне на файлове между Galaxy и iOS устройства. За да я активирате, е достатъчно да отворите Настройки > Свързани устройства > Quick Share и да включите опцията „Споделяне с устройства на други устройства“. Изпращането на файлове става за секунди директно през „Галерия“ или „Моите файлове“ като изберете файла и натиснете бутона „Сподели“, след което изберете Quick Share (Бързо споделяне). А за тези, които често комбинират мобилната работа с лаптоп, Quick Share осигурява също толкова бързо споделяне и към персонални компютри. Край на чуденето дали два телефона са съвместими.

Да разгърнем пълния потенциал на Galaxy Z Fold8

С тези софтуерни улеснения вече можем да се насладим пълноценно и на сгъваемия Galaxy Z Fold8, който ни очаква. Инженерите на Samsung са успели да намалят теглото на смартфона до 201 грама, превръщайки го в най-лекия Z Fold досега. Тънкият профил се дължи и на новата панта Flex Titanium, която комбинира титанова сплав и пластина, която не само прави конструкцията издръжлива, но и прави гънката на дисплея много по-малка и равна.

В сгънато състояние разполагате с удобен 5,5-инчов външен екран, идеален за социални мрежи, чат и пълноценна работа с една ръка. Когато обаче го разгънете, пред вас се разкрива просторен 7,6-инчов основен дисплей, създаден за стрийминг на любимите ви сериали, четене на електронни книги и потапящо медийно съдържание. Изчислителната мощ се осигурява от флагманския процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, с 12GB RAM и получаващ енергия от 4800 mAh батерия, която осигурява стабилна работа през целия ден.

Сгъваем офис, студио и мултимедиен център с AI

Galaxy Z Fold8 се възползва от своята конфигурация и комбинация от хардуер и софтуер, за да постигне една доста трудна задача – да бъде практичен смартфон за много дейности и ситуации. За любителите на фотографията той идва с две 50 MP камери (широкоъгълна и ултраширокоъгълна), които осигуряват идеална платформа за Galaxy AI да развихри своите способности.

Dual Recording например позволява да заснемаме едновременно себе си и случващото се пред нас, като външният екран помага да композираме кадъра. А ако сме били на концерт, фестивал или просто на вечеря навън с приятели, My FanCam може да се окаже една от онези функции, които спасяват спомените ни. Galaxy AI може да разпознае човек в групово видео, след което да го проследи и да прекомпозира кадъра в избрано съотношение. Така можем да превърнем вече заснетото видео във версия, подходяща за различни социални мрежи, както и да гарантираме, че важният за нас човек пред обектива ще остане в центъра на вниманието. Например докато снимаме детето по време на представление.

Разбира се, тук е и Photo Assist. Можем да опишем с думи как искаме да променим дадено изображение – да променим фона или да добавим детайли, а Galaxy AI да генерира нужните елементи и подобрения. Можем и лесно да маркираме обектите, които искаме да бъдат редактирани, за да постигнем още по-прецизни резултати.

В комбинация с функции като MultiWindow (работа с до три отворени прозореца едновременно), Now Nudge и Gemini Intelligence, мултитаскингът на големия екран се превръща в естествен процес, който веднага ще липсва, ако вземем друг телефон дори за малко. Всичко това е защитено от многослойната система за сигурност Samsung Knox, включваща Knox Vault, KEEP и функции като Personal Data Engine и Privacy Alerts за пълен контрол върху личните ви данни.

Именно в такива малки ежедневни ситуации AI започва да има практическа стойност. Най-полезният AI невинаги е този, който ни кара да ахнем от впечатление. Понякога е този, който просто ни спестява пет минути и го прави редовно и неусетно. За целта се нуждае и от помощник.

Не е нужно телефонът да е сам

Изживяването с Galaxy Z Fold8 и останалите събратя в серията се разширява още повече, когато смартфонът работи в синхрон със смарт часовниците от екосистемата на Samsung. За търсачите на приключения и интензивните спортисти новият Galaxy Watch Ultra2 предлага здрав корпус с титан Grade 4, водоустойчивост 10 ATM / IP69K, дисплей с пикова яркост 5000 нита и сертифицирана издръжливост при гмуркане. Въпреки по-мощната си 800 mAh батерия, моделът е с 12% по-тънък спрямо предходното поколение и включва олекотени, ергономични каишки за максимален комфорт при носене.

Galaxy Watch9 от друга страна е по-лекото и елегантно решение. 40-милиметровият модел тежи 31,5 грама, има 390 mAh батерия и предлага проследяване на показатели като пулс, вариабилност на пулса, дихателна честота, температура на кожата и кислород в кръвта по време на сън. Той използва Snapdragon® Wear Elite Platform и както по-големия си събрат е проектиран да стои удобно на китката през целия ден, за да може да събира данни дълго и прецизно.

И двата смарт часовника се интегрират в личната екосистема на потребителя и могат да следят и анализират здравните и спортните му показатели и с помощта на изкуствения интелект да дават по-интелигентни и релевантни насоки и съвети. Те използват усъвършенстваните BioActive сензори и Galaxy AI за прецизно проследяване на биометрични данни, сън, стрес и спортни показатели.

В крайна сметка, модерните технологии са най-полезни именно тогава, когато не ни карат да мислим за тях, а просто работят във фонов режим. Телефонът просто прехвърля данните веднага. Снимките блестят с детайли. Видеото е стабилно и фокусирано където трябва. Екранът просто се разгъва, когато ни трябва повече пространство. А часовникът е на китката, докато тичаме, спим или се опитваме да намерим малко време за себе си. Защото целта на една добра екосистема не е да ни накара да живеем вторачени в рутинни задачи, а е да ни спечели повече време за самия живот.