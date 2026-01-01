Предложеното от номинирания за премиер на Румъния Зигфрид Мурешан правителство не събра необходимите му 233 гласа в парламента, за да встъпи в длъжност, съобщават новинарският сайт Зиаре и телевизия Диджи 24.

На съвместното заседание на двете камари на парламента са регистрирани 182 гласа "за" и 15 гласа "против" от общо 197 участвали в гласуването парламентаристи, сочат официалните резултати от вота.

Кабинетът на Мурешан включва министри от трите десноцентристки парти, участващи в отстраненото с вот на недоверие правителство на Илие Боложан - Национално-либералната партия (НЛП), Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичен съюз на унгарците в Румъния (ДСУР).

Двете най-големи парламентарни сили - Социалдемократическата партия и крайнодесният Алианс за обединение на румънците, отказаха да го подкрепят.

Това е втори неуспешен опит за съставяне на правителство, след като през юни румънският парламент отхвърли предложения от либерала Адриан Вещя кабинет. Преди това евродепутатът Еуджен Томак се отказа от номинацията си заради липса на подкрепа.

Евродепутатът на НЛП Зигфрид Мурешан беше номиниран за премиер от президента Никушор Дан на 17 септември след няколко серии консултации с парламентарните партии.

Румъния се намира в политическа криза от близо пет месеца, след като правителството на лидера на либералите Илие Болжан беше свалено през май с вот на недоверие, подкрепен от Социалдемократическата партия (СДП), която преди това напусна управляващата коалиция, и крайнодесния Алианс а обединение на румънците (АУР).