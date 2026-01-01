Днес румънският президент Никушор Дан провежда консултации с лидерите и представителите на парламентарно представените политически формации в опит да сложи край на политическата криза, която продължава повече от четири месеца, съобщи „Диджи 24“.

„Не можем да чакаме повече и ще има номинация. Нека видим какво ще се случи след номинацията“, заяви държавният глава по-рано тази седмица.

Делегацията на Социалдемократическата партия (СДП) беше първата, която се срещна лично с Никушор Дан, като разговорите започнаха в 9:00 часа.

Веднага след приключването на срещата с СДП в консултациите влезе делегацията на партия „Алианс за обединение на румънците“ (АОР), в състав от тримата лидери на формацията - Джордже Симион, Петришор Пейу и Дан Дунгачю.

След срещата със СДП лидерът на партията Сорин Гриндяну заяви, че формацията е готова да поеме управлението.

„Готови сме да поемем управлението, имаме решения, взети от СДП на ръководните форуми на партията, чрез които искаме да ръководим румънското правителство. Имаме право да направим това. Знаем как да управляваме добре в интерес на румънците. Румъния има нужда от правителство, стабилност и последователно управление“, заяви Гриндяну при напускането на консултациите.

Политическата криза в Румъния продължава вече повече от четири месеца, след като правителството на премиера Илие Боложан загуби парламентарната си подкрепа. Оттогава президентът Никушор Дан търси формула за съставяне на ново правителство, но политическите сили не успяват да постигнат споразумение за стабилно мнозинство.

Днешните консултации в президентския дворец „Котрочени“ са насочени към излъчването на кандидат за министър-председател. На срещите са поканени всички парламентарно представени партии и формации, включително Социалдемократическата партия (PSD), Алиансът за обединение на румънците (AUR), Националната либерална партия (PNL), Съюзът за спасение на Румъния (USR) и Демократичният съюз на унгарците в Румъния (UDMR).

Президентската администрация е определила отделни часове за срещите, които започват сутринта и продължават през целия ден. След консултациите държавният глава се очаква да посочи кандидат за премиер.

Това ще бъде пореден опит за преодоляване на политическата безизходица. Предишните усилия за формиране на правителство не доведоха до необходимото парламентарно мнозинство, а между основните политически сили продължават да съществуват сериозни разногласия относно състава на бъдещия кабинет и неговата програма.

Сред основните теми в преговорите са бюджетният дефицит, необходимостта от ограничаване на публичните разходи и икономическите реформи. Политическата нестабилност се развива и на фона на необходимостта Румъния да изпълнява ангажиментите си към Европейския съюз и да запази достъпа си до европейско финансиране.

Никушор Дан заяви по-рано тази седмица, че повече няма време за отлагане и че ще последва номинация за министър-председател. Следващата ключова стъпка ще бъде гласуването на новото правителство в парламента.

Ако кандидатът не успее да получи необходимата подкрепа, политическата криза ще продължи и ще се наложат нови консултации и действия в рамките на конституционната процедура.