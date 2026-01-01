Политическите групи на Европейската народна партия (ЕНП) и "Обнови Европа" са поискали от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да замрази европейски средства, предназначени за Румъния, заради безпокойства, свързани с правовата държава, съобщават сайтът Хотнюз и телевизия Диджи 24, като се позовават на писмо на двете групи, цитирано от изданието "Политико".

Дясноцентристката група на ЕНП, която е най-голямата в Европейския парламент, и либералите от "Обнови Европа", са призовали Фон дер Лайен да задържи 770 милиона евро от европейските средства, предназначени за Румъния в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), заради изменения в закона за Националната агенция за интегритет (ANI), приети от парламента по-рано този месец.

В писмо с дата 24 август, с което "Политико" се е запознало, председателят на ЕНП Манфред Вебер и лидерът на "Обнови Европа" Валери Айе са поискали от председателя на ЕК "да изясни недвусмислено", че средствата - част от НПВУ - няма да бъдат отпуснати, докато Букурещ не се откаже от плановете за изменения в закона, които биха довели до прекратяване на мандата на кмета на Тимишоара Доминик Фриц.

Хотнюз напомня, че ЕНП е политическата група на румънската Национално-либерална партия (НЛП) на временния премиер Илие Боложан, а "Обнови Европа" е политическото семейство на Съюз за спасение на Румъния (ССР), чийто лидер е Доминик Фриц. НЛП и ССР участват в коалиционното правителство на Румъния, което беше свалено с вот на недоверие през май, след като социалдемократите напуснаха коалицията.

Вебер и Айе твърдят, че ретроактивното прилагане на изменението нарушава законодателството на ЕС и конституцията на Румъния и обвиняват румънската опозиционна Социалдемократическа партия (СДП), която внесе въпросната поправка, че целенасочено визира Доминик Фриц.

"Парите на европейските данъкоплатци не трябва никога да се превръщат в празен чек за игри за политическо надмощие", заяви Айе за "Политико".

"Ако законодателството е замислено така, че да елиминира един политически съперник, а средствата на ЕС се използват като лост за постигане на това, тогава не става въпрос само за политика - това е проблем, свързан с правовата държава", посочи на свой ред Вебер.

В писмото двамата призовават Комисията да подаде "сигнал" преди президентът Никушор Дан да обнародва закона и преди крайния срок 31 август за реформите, изисквани за отпускането на транш от 770 милиона евро по НПВУ.

Изменението, което засяга кметския мандат на Доминик Фриц, вече беше обявено за конституционно от Конституционния съд на Румъния, а законът в момента е отново в парламента заради други изменения, поискани от съда, напомня Хотнюз.

Законът е една от целите за реформа, които Румъния трябва да изпълни до 31 август, за да получи достъп до последния транш от средствата по НПВУ, се отбелязва още в писмото. Лидерите на двете политически групи също така изразяват съмнения, че този закон е замислен, така че "по-скоро да се отнася до един индивидуален случай, отколкото да реши общ юридически проблем".

"Под претекста на изпълнението на една цел за реформа, изисквана от Фонда за възстановяване и устойчивост, парламентът на Румъния въведе мярка, която нарушава пряко правото на ЕС и представлява сериозен регрес за правовата държава в Румъния", подчертават лидерите на ЕНП и "Обнови Европа". Те допълват, че "спазването на европейските ценности и правовата държава трябва да бъде абсолютно условие за достъпа до европейските фондове".

Поправката, внесена от СДП и подкрепена от опозиционния крайнодесен Алианс за обединение на румънците (АУР), гласи, че при окончателно съдебно решение, установяващо конфликт на интереси или несъвместимост, засегнатото лице губи публичната си длъжност или мандата си в срок от 30 дни от приемането на закона. Изменението има ретроактивно действие, заради което беше оспорено в Конституционния съд на Румъния, който обаче отхвърли жалбата.

Лидерът на ССР Доминик Фриц е кмет на Тимишоара от септември 2020 г. и беше преизбран на изборите през 2024 г. През юли 2024 г. Националната агенция за интергритет обяви, че той се намира в административен конфликт на интереси, а през юни тази година Върховният касационен съд окончателно потвърди това.

Първоначално той беше санкциониран с намаляване на заплатата с 10 процента в резултат на съдебното решение. След решението от миналата седмица на Конституционния съд Фриц потвърди, че ще загуби мандата си, ако законът бъде обнародван от президента Никушор Дан в настоящата му форма.