С началото на есента идва и грипният сезон, а тази година за първи път у нас държавата осигурява безплатна противогрипна имунизация за деца от 6-месечна до 7-годишна възраст. Ваксините вече са в страната и се разпределят, като имунизациите започват от 5 октомври.

"В момента все още сме в спокойната фаза", коментира педиатърът д-р Венцислав Везенков в предаването "Утрото на Фокус" на Радио ФОКУС. По думите му подготовката за грипния сезон не трябва да започва с медикаментите.

"На първо място винаги трябва да слагаме здравословния начин на живот - пълноценното хранене, достатъчно сън и движение", посочи специалистът.

Сред основните мерки той поставя и проветряването на помещенията - както у дома, така и в училищата и детските градини.

"Трябва да поддържаме добра хигиена в дома, да проветряваме, както жилищата, така и помещенията, където пребивават децата", обясни той.

Важна остава и хигиената на ръцете. Според педиатъра обикновеният сапун е напълно достатъчен за добрата ежедневна хигиена.

Антибиотикът не лекува грипа

Един от най-честите проблеми при вирусните инфекции остава самолечението с антибиотици.

"Антибиотиците нямат противовирусна активност", категоричен е д-р Везенков.

По думите му желанието на пациентите да започнат веднага лечение често е продиктувано от усещането, че "трябва да направят нещо", но това не означава, че антибиотикът е правилното решение.

При съмнение за грип съществуват специфични противовирусни лекарства, но тяхната употреба трябва да бъде преценена от лекар.

Какво да правим, когато детето се разболее?

Според педиатъра в началото на заболяването най-важни са почивката, приемът на достатъчно течности и наблюдението на детето.

"Три дни лягаш и чакаш да ти мине", обобщи д-р Везенков подхода при обичайна вирусна инфекция, като подчерта, че през това време болният трябва да бъде подкрепян с достатъчно течности и подходящо хранене.

"Най-добре е да оставим детето вкъщи - първо, за да не заразява други хора, и второ, за да си почива", каза още той.

Ако симптомите продължат или състоянието не се подобрява, е необходима лекарска оценка. "На четвъртия ден може да заповяда в кабинета на лекаря или той да отиде вкъщи, ако е необходимо. Тогава могат да се направят каквито трябва изследвания и да се прецени има ли нужда от антибиотик", обясни педиатърът.

А какво място имат ваксините?

Д-р Везенков подчертава, че решението за имунизация трябва да бъде съобразено с конкретния човек и неговото здравословно състояние.

"Няма ваксина в света, която да има 100% сигурност, че при всички хора ще имаме имунитет", посочи той.

Според него индивидуалният отговор към ваксината може да бъде различен, затова е важно родителите да обсъдят имунизацията с лекар.

Д-р Везенков коментира и употребата на хомеопатични препарати и хранителни добавки при вирусни инфекции. "Хомеопатията е индивидуален подход и че изборът на препарат зависи от конкретния пациент", допълни той.

Тези твърдения обаче не бива да се приемат като заместител на доказаните медицински методи за профилактика и лечение на грипа.

Най-важното за родителите: Спокойствие

Д-р Везенков отправи и послание към тревожните родители.

"На първо място – спокойствие. Ако сега се е разболяло детето, това не е завинаги и това не е краят на света. Сега ще боледува, после ще се възстанови. Трябва да имаме положителна нагласа към нещата", каза още той.