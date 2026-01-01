80-годишен фермер е открит мъртъв, а осем служители на национален парк са блокирани в Самарийското дефиле, докато министри се отправят към острова, а сателити на ЕС картографират засегнатите райони.

Пет поредни дни проливни дъждове и гръмотевични бури оставиха наводнени земеделски площи, разрушени пътища и сериозни щети в селските райони на голяма част от Крит - остров, който е сред най-важните туристически дестинации в Средиземноморието.

Измерванията на Националната обсерватория на Атина показват огромните количества валежи, паднали основно в планинските райони на острова. По данни от мрежата от автоматични метеорологични станции на обсерваторията и meteo.gr до 15:10 часа в неделя само в Ксилоскало, в района на Ханя в западната част на Крит, са отчетени 91 милиметра дъжд. Районът се намира на входа на Самарийското дефиле, една от най-известните природни забележителности на острова.

Един милиметър дъжд съответства на един литър вода на квадратен метър. Това означава, че 91 милиметра са равни на 91 литра вода на всеки квадратен метър площ. Националната обсерватория съобщи, че високи количества валежи са регистрирани основно в планинските райони на Крит за пети пореден ден, пише „Евронюз“.

Още по-големи количества вода са измерени на платото Ласити - плодороден планински басейн на около 840 метра надморска височина в източната част на Крит. Ръководителят на Организацията за развитие на Крит Тодорис Нинос съобщи, че за само два дни в района са паднали около 440 милиметра дъжд, или приблизително 440 литра на квадратен метър. Той добави, че средното количество валежи за четирите дни на тежките метеорологични условия е достигнало около 470 милиметра. За сравнение, годишното количество валежи в района обикновено е между 700 и 900 милиметра.

Огромният приток на вода се вижда и при язовира Апоселемис, на около 30 километра източно от град Ираклион. Той е основен източник на питейна вода за градската зона на Ираклион и части от източен Крит. Запасите във водохранилището са нараснали от около 9,26 милиона кубически метра на 30 септември до над 12,7 милиона кубически метра на 4 октомври.

Разликата е над 3,4 милиона кубически метра вода само за четири дни. Организацията за развитие на Крит очаква нивото да продължи да се покачва, тъй като водите от платото Ласити все още се вливат във водохранилището.

Между 1 октомври и обяд в неделя Пожарната служба е получила 485 сигнала от целия Крит. Екипите са извършили 96 отводнявания и са евакуирали 101 души на безопасни места. 80-годишен животновъд, изчезнал в Каринес, в регионалната единица Ретимно, е бил открит мъртъв. Властите разследват точните обстоятелства около смъртта му.

Щетите не са ограничени до източната част на Крит. Разрушения са регистрирани и в четирите регионални единици на острова - Ханя на запад, Ретимно в централната западна част, Ираклион в центъра и Ласити на изток. Наводнения и свлачища засегнаха планински села, земеделски и животновъдни райони, както и крайбрежни участъци с интензивна туристическа дейност.

Гърция е активирала Службата за управление на извънредни ситуации и картографиране „Коперник“ на Европейския съюз с код за активиране EMSR933, за да бъдат изготвени карти на засегнатите райони чрез анализ на сателитни изображения.

Данните ще бъдат използвани от властите за картографиране на наводнените територии, оценка на щетите и планиране на възстановителните дейности. Искането е отправено от гръцките органи за гражданска защита и е одобрено от Европейския съюз.

Най-сериозните щети за селското стопанство са регистрирани на платото Ласити, един от основните земеделски райони на Крит. Големи площи са покрити с вода и кал, селски пътища са повредени, а насажденията с картофи и зеленчуци са наводнени.

Критският информационен сайт „Критлайв“, позовавайки се на местни данни, съобщава, че може да са унищожени около 3000 тона картофи и зеленчуци, а приблизително 85% от земеделските площи в района се намират в засегнатата равнина. Окончателният размер на щетите все още не е изчислен.

По южното крайбрежие на Ласити град Йерапетра и туристическите курорти на изток от него, сред които Ферма, Куцунари, Агия Фотия и Макри Ялос, бяха засегнати от порои и свлачища. Пътища бяха блокирани или сериозно повредени, автомобили бяха отнесени от водата, а десетки хора бяха преместени от хотели и други места за настаняване на безопасни места.

В Ретимно планинският район Милопотамос беше сред най-тежко засегнатите. В Зониана река излезе от коритото си и улиците се превърнаха в бушуващи потоци, а кал и отломки нанесоха щети на домове, пътната мрежа и инфраструктурата.

Между 30 и 40 жители са били евакуирани от домовете си, съобщават местни медии. Щети по водоснабдителната мрежа са оставили няколко села без вода. По склоновете на планината Псилоритис са регистрирани и значителни загуби на животни, като фермери съобщават за десетки загинали или изчезнали животни.

В община Амари щетите по пътната мрежа и продължаващите затруднения с придвижването доведоха до преустановяване на присъственото обучение в понеделник.

В регионалната единица Ираклион проблеми са регистрирани както във вътрешността на острова, така и по крайбрежието. В община Малевизи „Критлайв“ съобщава за сериозни щети по селската пътна мрежа, сондажите и напоителните системи, особено в планинските селища.

Последиците от лошото време са усетени и на някои от най-известните туристически плажове в северната част на Крит. „Неа Крити“ съобщи за големи количества кал, тръстика, дървесина и други отломки, изхвърлени на плажовете Амудара и Картерос. В Херсонисос ерозията е довела до загубата на значителна част от пясъчната ивица.

В западната част на Крит сериозни щети са регистрирани в община Платаниас. В Апопигади и Палеа Румата участъци от селските пътища са станали непроходими. Кметът на Платаниас е съобщил пред Атинско-македонската новинарска агенция за щети по пътищата, водоснабдителната мрежа, кестеновите насаждения и животновъдните обекти.

Общината планира да поиска обявяване на извънредно положение в района.

Специална операция се провежда и в Самарийското дефиле. В неделя вечерта осем служители на националния парк все още са били блокирани на безопасно място, след като туристическата пътека се е превърнала в бушуващ поток. Те са в добро здраве, разполагат с храна, лекарства и средства за комуникация и са получили инструкции да не предприемат опит за придвижване, докато нивото на водата не спадне.

Разширена правителствена делегация ще отпътува за Крит, за да оцени щетите и да координира възстановителните дейности. Предвидена е среща в централата на област Крит, последвана от посещения на място в Милопотамос, Йерапетра и платото Ласити.

В делегацията участват министрите на инфраструктурата и транспорта и на климатичната криза и гражданската защита, както и представители на правителството, отговарящи за земеделското производство и възстановяването след природни бедствия.

Оценката на щетите продължава, особено в селскостопанския сектор и по пътната мрежа. В много райони пълният мащаб на разрушенията ще стане ясен едва след оттеглянето на водата и възстановяването на достъпа. | БГНЕС