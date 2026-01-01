Полша дава на Украйна два изтребителя МиГ-29, които са достигнали края на експлоатационния си цикъл и не могат повече да бъдат използвани от полската армия, а в замяна получава дронове, обяви днес на брифинг в 12-а авиобаза за безпилотни летателни апарати на Въоръжените сили на Полша в Мирославец полският вицепремиер и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Укринформ.

Двата бойни самолета вече са изведени от експлоатация в Полша, поясни Камиш.

Той подчерта, че Украйна има най-големия опит "сред държавите, които са на добрата страна" в действията с дронове и Полша може да извлече полза от този опит.

Коментирайки съдбата на останалите полски изтребители МиГ-29, Кошиняк-Камиш каза, че се обсъжда възможността някои от тях да бъдат продадени.

По думите му България е проявила интерес към тях. Този въпрос е бил главна тема на дискусиите с министър-председателя и министъра на отбраната на България при визитата им във Варшава през септември.

Припомняме, че премиерът Румен Радев заяви във Варшава, че единственият шанс България да поддържа самолетите МиГ-29 е с помощта на Полша, благодарение на която страната ни поддържа авиацията си в бойна готовност.