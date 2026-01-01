Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че международната общност проявява все по-силен интерес към установяването на ограничено прекратяване на огъня в Черно море, за да бъдат гарантирани безпрепятствените доставки на енергия и зърно от Русия и Украйна, предаде Ройтерс.

Рубио каза по време на пресконференция, че САЩ разглеждат предложения на Турция и Индия за възобновяване на доставките на зърно.

„Това заплашва продоволствената сигурност в света, а също и до известна степен енергийната сигурност“, заяви Рубио. „Бихме искали да постигнем това (прекратяване на огъня – бел. ред.). То няма да реши войната, но поне решава един конкретен аспект от нея“, добави той.

Рубио каза още, че е възможно украинският президент Володимир Зеленски да бъде поканен да присъства на срещата на върха на Г-20 през декември в Маями, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп сметне, че от участието му може да произтече „нещо положително“.

Държавният секретар на САЩ също така заяви, че е разговарял накратко с руския външен министър Сергей Лавров по време на срещата на външните министри от Г-20 в Атланта, щата Джорджия, относно възможността президентът Тръмп и руският президент Владимир Путин да се срещнат следващия месец в Китай в кулоарите на срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество.