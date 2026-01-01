Българският автомобилен талант Никола Цолов записа паметен и изключително силен дебют в официален уикенд от Формула 1. По време на първата свободна тренировка за Голямата награда на Мексико на пистата „Аутодромо Ерманос Родригес“, Цолов седна зад волана на болида на „Рейсинг Булс“ на мястото на Лиам Лоусън и остави отлични впечатления.



Сесията премина при идеални метеорологични условия – с температура на въздуха от 22 градуса и загрят от слънцето асфалт до 44 градуса. На пистата излязоха общо 10 млади пилоти, които замениха титулярите в откриващата тренировка.



Цолов започна спокойно, излизайки със средно твърди гуми, като постепенно натрупа ценна увереност и записваше все по-добри показатели с напредване на времето. В хода на сесията българинът демонстрира страхотно темпо и дори на няколко пъти намери място в престижния топ 10, борейки се достойно наред с утвърдени имена и други млади таланти.



Въпреки лек технически момент в бокса и кратко затруднение при излизането от кокпита, Цолов се завърна на пистата за финалните си бързи обиколки с меки гуми. Той финишира тренировката с време от 1:19.604 мин., което му отреди отличното 12-то място в крайното класиране на сесията, плътно зад Исак Хаджар.



Начело в първото тренировъчно занимание застана Шарл Льоклер с „Ферари“ (1:18.128 мин.), следван от Андреа Кими Антонели и Фредерик Вести (и двамата с „Мерцедес“).

Isack Hadjar reports an issue with his Red Bull and is slowly making his way back to the pits 😢 #F1 #MexicoGP https://t.co/KmjAIqmF4Q — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Никола Цолов вече има опит зад волана на автомобил от Формула 1. През август той проведе тестове с Racing Bulls на италианската писта „Имола“, където направи 143 обиколки с болид от сезон 2025.

Българският пилот се представя силно и във Формула 2, където продължава битката за шампионската титла. Два кръга преди края на сезона той заема второто място в генералното класиране, на седем точки от лидера Рафаел Камара.

Дебютът му в Мексико има значение и за бъдещето му във Формула 1. Ръководството на Racing Bulls все още не е обявило окончателния си пилотски състав за сезон 2027, а Цолов е сред обсъжданите кандидати за титулярно място.

Участието в първата свободна тренировка не означава, че българинът ще кара в квалификацията или в неделното състезание за Гран при на Мексико.

Въпреки това появата му в официален състезателен уикенд на Формула 1 бележи важен момент в развитието на младия български талант и амбицията му да стане титулярен пилот в световния шампионат.

Hold on, Leonardo! 🤯💨 #F1 #MexicoGP https://t.co/DBBI8aHF8X — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Шансът за дебют във Формула 1 не е случаен за Цолов. Неговите впечатляващи изяви във Формула 2, където се бори за титлата до последно, го утвърдиха като един от най-обещаващите млади таланти, пише gong.bg. Освен това, той вече проведе успешен тест с болид на Racing Bulls на „Имола“ в края на август, като остави отлични впечатления.

„Искам да благодаря на Racing Bulls за предоставената ми възможност в Мексико. След теста, който направих с отбора на „Имола“ през август, се вълнувам, че ще мога да направя следващата стъпка, да надградя натрупания опит и да науча повече за автомобила и действащия технически правилник. Ще се съсредоточа върху това да извлека максимума от тренировъчната сесия, да работя в тясно сътрудничество с отбора и да предоставя полезна обратна връзка. Дойде този момент, радвам се, че съм тук и се надявам вие да се насладите толкова, колкото и аз”, заяви самият Цолов.

► Никола Цолов - от картинга до Формула 1

Пътят на Никола Цолов в света на моторните спортове започва още на 9-годишна възраст, когато се увлича по картинга. През 2016 и 2017 г. печели националните титли в категория Mini. След успешни участия в международни състезания преминава към автомобилните формули.

„Мечтата ми е да стана първият български пилот във Формула 1“, казва Никола още през 2021 г.

Големият му пробив идва през 2022 г., когато печели испанската Формула 4 още в дебютния си сезон. Българинът записва 13 победи в 21 състезания и привлича вниманието на академията на Alpine и мениджърския екип на Фернандо Алонсо.

През 2023 г. Цолов дебютира във Формула 3 с ART Grand Prix. След два по-трудни сезона той преминава в Campos Racing. През 2025 г. завършва на второ място в шампионата с пет победи и се присъединява към юношеската програма на Red Bull.

В края на 2025 г. Никола прави дебюта си във Формула 2 с Campos Racing, като участва в последните два кръга от сезона. През 2026 г. вече се състезава в пълния шампионат и записва първата победа за български пилот във Формула 2. Със силните си резултати, сред които и серия от три поредни победи, той затвърждава позициите си в програмата на Red Bull.

Следващата важна стъпка към Формула 1 идва през август 2026 г., когато Цолов провежда първия си тест с болид от най-престижния автомобилен шампионат на пистата „Имола“. Тогава изминава 690 километра с автомобил на Racing Bulls.

Днес българинът за първи път сяда в болида на Racing Bulls по време на официална сесия от уикенд във Формула 1, като заема мястото на Лиъм Лоусън в първата свободна тренировка за Гран При на Мексико. Това е важна стъпка в развитието му, но все още не означава, че има гарантирано място като титулярен пилот за сезон 2027. Цолов е сред кандидатите за една от двете позиции в отбора.

► Писта „Ерманос Родригес“: 2200 метра надморска височина и предизвикателства за пилотите

Никола Цолов ще проведе първата си свободна тренировка на автомобилната писта „Автодромо Ерманос Родригес“ в Мексико Сити, Мексико, която е домакин на Гран при на Мексико във Формула 1.

Трасето е построено през 1959 г. в спортния комплекс „Магдалена Миксиука“, разположен в източната част на мексиканската столица. Името му е в чест на двамата мексикански автомобилни пилоти - братята Рикардо и Педро Родригес, които загиват при състезателни инциденти.

Първото състезание от Формула 1 на пистата се провежда през 1963 г. и е спечелено от шотландеца Джим Кларк. Надпреварата присъства в календара до 1970 г., след което е премахната заради проблеми с безопасността и организацията. През 1986 г. Гран при на Мексико се завръща на трасето и се провежда там до 1992 г. След дълго отсъствие пистата отново приема старт от Формула 1 през 2015 г.

Трасето е с дължина 4,304 километра и разполага със 17 завоя. В състезанието за Голямата награда на Мексико пилотите правят 71 обиколки, като общата дистанция е 305,354 километра. Една от най-отличителните части на пистата е участъкът през стадион „Форо Сол“, където трибуните са непосредствено до трасето и създават впечатляваща атмосфера по време на състезанието.

Една от най-големите особености на „Ерманос Родригес“ е надморската височина. Пистата се намира на около 2200-2285 метра над морското равнище и е най-високо разположеното трасе в календара на Формула 1. Разреденият въздух създава сериозни предизвикателства пред отборите - влияе върху аеродинамичното притискане, охлаждането на двигателите и спирачките. Затова инженерите трябва да адаптират настройките на болидите към специфичните условия.

Пистата е известна и с дългата си старт-финална права, която позволява високи скорости и създава възможности за изпреварвания още в първия завой.

► С кого ще се състезава Никола Цолов днес?

Освен Никола Цолов, в първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико тази вечер ще участват още деветима пилоти, които ще заменят титулярите си.

Аюму Иваса ще седне в болида на Red Bull на мястото на Макс Верстапен, Габриеле Мини ще замени Франко Колапинто в Alpine, а Фреди Слейтър ще кара вместо Габриел Бортолето в Audi.

Леонардо Форнароли ще заеме мястото на Ландо Норис в McLaren, Фредерик Вести ще замени Джордж Ръсел в Mercedes, а Рио Хиракава ще кара вместо Естебан Окон в Haas.

Джак Крауфорд ще седне в болида на Aston Martin на мястото на Ланс Строл, Колтън Херта ще замени Валтери Ботас в Cadillac, а Люк Браунинг ще кара вместо Алекс Албон в Williams.

► Номерът

Никола Цолов ще се състезава с номер 91.

► Старт! (20:30)

Люис Хамилтън излиза първи на пистата, оборудван с аеродинамични измервателни решетки, за да започне работата по настройките на болида.

Към него на трасето се присъединяват още Джак Крауфорд, Габриеле Мини, Фредерик Вести, Колтън Херта и Фреди Слейтър.

► Първа обиколка за Цолов (20:34)

Никола Цолов започва първата си обиколка в състезателен уикенд във Формула 1, като използва гумите със средна твърдост (Medium).

Почти всички пилоти вече са на пистата, тъй като отборите бързат да се запознаят с условията. Единствено Фернандо Алонсо все още не е излязъл на трасето.

► Дим от болида на Цолов (20:38)

Никола Цолов съобщава по радиото, че забелязва дим от болида си. От отбора го увериха, че спирачките са просто леко прегрели.

► Шесто място във временното класиране за Никола Цолов (20:52)

Никола Цолов се изкачи до шестото място във временното класиране, като вече е с две десети от секундата по-бърз от съотборника си Арвид Линдблад. Макар времената на този етап от тренировката да не са напълно показателни, представянето на българина показва, че той сравнително бързо се адаптира към болида на Racing Bulls.

Цолов записа най-добра обиколка за 1:20.661 минути, с изоставане от 1.464 секунди спрямо лидера Шарл Льоклер от Ferrari.

Монегаскът оглавява класирането с време 1:19.197 минути, следван от Андреа Кими Антонели с Mercedes, който е на 0.303 секунди зад него. Трети е Фернандо Алонсо с Aston Martin (+0.941).

В челната шестица попадат още Пиер Гасли, Оливър Беърман и Нико Хюлкенберг. До момента Цолов е направил 10 обиколки, като използва гуми със средна твърдост (Medium).

► Топ 10 за Цолов в края на първата половина (21:00)

В първите 30 минути от тренировката Никола Цолов продължава да се представя силно, като заема шестото място във временното класиране.

Начело е Шарл Льоклер, следван от Андреа Кими Антонели и Люис Хамилтън. Четвърти е Аюму Иваса, а пети - Фернандо Алонсо. След Цолов се нареждат Пиер Гасли, Оливър Беърман, Нико Хюлкенберг и Оскар Пиастри, които допълват първата десетка.

Гледайте специалното студио и тренировката с участието на Цолов от 20.00 ч. по DIEMA SPORT 3.