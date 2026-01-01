Пътна полиция в Силистра е установила шофьора, който публикува в социалните мрежи клип с опасно каране.

Той е на 27 години от Силистра. В момента живее във Варна, съобщиха от областната дирекция на МВР.

Полицаите са започнали да го издирват веднага след излъчването на кадрите. От МВР уточняват, че видеото е заснето преди декември 2024 г., защото оттогава колата е с нов собственик.

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Мъжът има шофьорска книжка от май 2017 г. Само за последните четири години, от 2022 до 2026 г., той е с 5 акта и 24 фиша за нарушения на пътя. Седем от тях са за превишена скорост. През август тази година книжката му е била иззета, защото е изчерпал всички контролни точки.

От пътна полиция призоваха хората веднага да подават сигнал, когато видят опасно шофиране. По думите им това е най-сигурният начин да се реагира бързо срещу грубите нарушения на пътя.