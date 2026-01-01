Служители на Областната дирекция на МВР в Перник установиха и санкционираха шофьор след публикация в местен интернет сайт, показваща опасно управление на автомобил.

Повод за проверката е материал със заглавие „На вниманието на МВР – Перник: Гонките продължават“, в който се вижда автомобил, движещ се с висока скорост и извършващ рискови маневри, наподобяващи дрифт.

След публикацията полицейските служители са се самосезирали и са установили водача на автомобила. На него са снети подробни писмени сведения, а по Закона за МВР му е отправено официално предупреждение да се въздържа от подобни прояви.

По случая е образувана административно-наказателна преписка, като работата продължава.

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От ОДМВР – Перник подчертават, че противодействието на нерегламентираните гонки, опасното управление и дрифт проявите е сред основните приоритети на полицията в региона.

От дирекцията напомнят, че подобни нарушения създават сериозен риск както за участниците в движението, така и за останалите граждани. При всеки получен сигнал за опасно шофиране се извършват проверки и се предприемат необходимите действия с цел предотвратяване на тежки пътнотранспортни произшествия и повишаване на безопасността по пътищата.

Ръководството на ОДМВР – Перник благодари на медиите и гражданите за активната позиция и подаваните сигнали за нарушения. От полицията напомнят, че сигнали могат да бъдат изпращани и на официалните електронни адреси pernik@mvr.bg и kat-pernik@mvr.bg, като подателите получават информация за предприетите действия по всеки конкретен случай.