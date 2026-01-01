Задържаха млад шофьор, дрифтирал в зоната на кръстовище в Пловдив, съобщиха от полицията.

Тази нощ автопатрул е забелязал кола да преминава с високи обороти и превъртане на гуми между бул. „Васил Априлов“ и ул. „Любен Каравелов“.

Хванаха водач за опасно шофиране и дрифт в Плевенско

Униформените веднага са последвали колата и на бул. „Руски“ тя е била спряна. Оказало се, че зад волана е младеж на 20 години.

Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Той е задържан и материалите по случая са докладвани в прокуратурата.