Задържаха млад шофьор, дрифтирал в зоната на кръстовище в Пловдив, съобщиха от полицията.
Тази нощ автопатрул е забелязал кола да преминава с високи обороти и превъртане на гуми между бул. „Васил Априлов“ и ул. „Любен Каравелов“.
Хванаха водач за опасно шофиране и дрифт в Плевенско
Униформените веднага са последвали колата и на бул. „Руски“ тя е била спряна. Оказало се, че зад волана е младеж на 20 години.
Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Той е задържан и материалите по случая са докладвани в прокуратурата.