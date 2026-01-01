Установен и наказан е водач за опасно шофиране и дрифт в Плевенско, съобщиха от полицията.

Той е установен на 3 май. На улица в село Чомаковци е управлявал автомобил, по начин, застрашаващ живота и здравето на останалите участници в движението.

Униформените са спрели колата. Установено, е че тя е собственост на 20-годишен, но в момента на дрифта се управлявана от 27-годишен.

На водача е съставен акт за установено административно нарушение, като му е иззета шофьорската книжка и свидетелството за регистрация на МПС.