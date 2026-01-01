Един мъж е загинал при срутването на строяща се девететажна сграда в град Анхелес, Филипините, съобщи ДПА.

Най-малко 20 работници остават затрупани под развалините, съобщиха местните власти.

В часовете преди инцидента в района е имало силни валежи. Според властите обаче все още не е ясно дали това е причинило срутването на сградата, планирана да бъде хотелски и жилищен комплекс.

„Все още е твърде рано да се спекулира какво е причинило срутването на сградата“, каза Джей Пелайо, говорител на град Анхелес.

„Спасителните операции все още са в ход“, допълни той.

Досега осем работници с леки наранявания са спасени, докато други 11 са успели да се освободят от срутената сграда, каза Пелайо.

Според по-ранна информация между 30 и 40 души са били затрупани под развалините.

Град Анхелес се намира на около 80 километра северно от столицата Манила. Голяма база на американските военновъздушни сили е имало там до началото на 90-те години.