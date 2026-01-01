Прокуратурата привлече в качеството на обвиняема 60-годишна жена по дело за лично укривателство за убийство швейцарски бизнесмен в Пернишко, съобщиха от обвинението.

Според събрани доказателства на 11 август 2022 г. в имот в село Кладница, община Перник, обвиняемата е подпомогнала извършителят Борислав Панев на умишлено убийство да избегне наказателно преследване.

20 години затвор за мъжа, убил швейцарски бизнесмен в Пернишко

В хода на разследването е установено, че след причиняване на смъртта на швейцарския гражданин Удо Ланге обвиняемата е оказала съдействие на извършителя Борислав Панев, като му е предоставила средства за почистване на следи от престъплението и впоследствие е предприела действия, насочени към създаване на невярна представа относно причините за настъпилата смърт.

След подаден от нея сигнал на телефон за спешни случаи 112, тя съобщила, че е открила съпруга си в безпомощно състояние в гаражно помещение в имота.

Обвиняемата изложила версия, че съпругът ѝ починал вследствие на здравословни проблеми, свързани с високо кръвно налягане и влошено физическо състояние. С тези свои действия според обвинението тя е съдействала за затрудняване разкриването на действителните обстоятелства около настъпилата смърт.

Съдът решава за по-строга присъда за убийството на швейцарския бизнесмен край Перник

С постановление на разследващия орган спрямо обвиняемата е взета мярка гаранция в размер на 5000 евро. Постановлението подлежи на обжалване пред Районен съд.

Работата по делото продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Перник. Делото за умишленото убийство на швейцарския гражданин Удо Ланге е приключило през 2025 г. с влязла в сила осъдителна присъда, с която на Борислав Панев е наложено наказание 20 години лишаване от свобода, което той изтърпява към настоящия момент.