Както е отбелязано в публикация на специализираното издание Verywell Health., антиоксидантите неутрализират свободните радикали – силно реактивни молекули, които могат да увредят клетките на тялото и да допринесат за развитието на хронични заболявания. За да си набавите антиоксиданти от храната, е важно да се съсредоточите върху разнообразието.

Различните храни съдържат различни видове тези вещества и имат различно въздействие върху организма. Дори някои храни да имат по-високо съдържание на антиоксиданти, не бива да се ограничавате само до тях – с течение на времето диетата ви ще стане монотонна и по-малко балансирана.

Горски плодове

Според Службата за селскостопански изследвания на USDA, горските плодове, особено боровинките, малините, ягодите и къпините, са сред плодовете с най-високо съдържание на антиоксиданти. Те съдържат витамини A, C и E, които действат като антиоксиданти в организма. Горските плодове са богати и на антоцианини, вещества, считани за едни от най-мощните естествени антиоксиданти.

Боб

Бобът е и сред храните с най-високо съдържание на антиоксиданти. Това се дължи на наличието на фенолни киселини, флавоноиди и антоцианини. Тези съединения са отговорни за изразените антиоксидантни ефекти на бобовите растения.

Ябълки

Ябълките съдържат високи нива на флавоноиди, растителни фитонутриенти, които действат като антиоксиданти и имат противовъзпалителни свойства в организма. Изследванията показват също, че ябълките са богати на фенолни съединения, които са концентрирани предимно в пулпата и кората. Разпределението на тези вещества варира при различните сортове: понякога повече антиоксиданти се намират в пулпата, а понякога в кората.

Ядки

Ядките съдържат полифеноли, особено катехини – растителни съединения, които имат антиоксидантни свойства в организма. Според статия за съдържанието на антиоксиданти в ядките, орехите и пеканите имат най-високи общи нива на полифеноли. Бадемите, Лешниците, шамфъстъкът, кашуто и фъстъците също съдържат полезни съединения.

Тъмен шоколад

Тъмният шоколад има много високо съдържание на антиоксиданти. Той съдържа какао, богато на катехини, флавоноиди и други фенолни съединения, които осигуряват неговите полезни свойства.

Тъмни листни зеленчуци

Спанак, къдраво зеле, зеле, швейцарско манголд и кресон са добри варианти за тези, които искат да получат повече антиоксиданти в диетата си. Бок чой и горчицата също са в списъка. Този ефект се дължи на високото съдържание на витамини А, С и Е, както и на каротеноиди. Тези вещества са това, което придава на тези зеленчуци високия им антиоксидантен потенциал.